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【MIRROR成員】ViuTV高層魯庭暉公開3年前訊息　揭Jeremy獲選入MIRROR原因

娛樂 12:11 2022/02/22

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Jeremy因為魯庭暉一句訊息，成為今時今日MIRROR成員之一。

人氣男團MIRROR每位成員都渴望推出個人單曲，Jeremy（李駿傑）亦不例外，雖然自認心急但知道「好嘅嘢係需要等待的」，終於如願以償，入行3年的Jeremy的首支正式單飛歌《半》在今日（2月22日）面世。

ViuTV董事兼總經理魯庭暉在個人IG貼出Jeremy單曲宣傳照，發文引用電影《大隻佬》講自己如何看因果，並公開3年前一句話，造就了今時今日的Jeremy。

【MIRROR成員】Jeremy出道三年首推單飛新歌《半》　換鮮紅新造型自認心急：久等了

單飛歌《半》今日面世。（IG圖片）

公開3年前對話截圖

魯庭暉晒出2018年10月與花姐（黃慧君）及ViuTV製作部副總裁金廣誠的WhatsApp對話截圖，當時正正在選秀節目《全民造星》比賽後，他親向花姐及金廣誠作出提議，認為Jeremy應該值得成為男團成員之一，而當時花姐與金廣誠亦表示贊成。

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強調「提議」非決定

魯庭暉強調Jeremy最後能加入MIRROR，一切話事權在花姐及金廣誠手上，他留言謂：「因，可以好細可以好大，幾年前我睇咗一個節目嘅決賽，結果我send咗一個message。又結果聽日我哋會有一個『新人』出現。做一件事，唱一首歌，講一句說話，都係一個因，同時都係一個果。」

Jeremy親自留言感謝魯庭暉自遇之因，寫道：

❤️❤️❤️ 多謝魯生 ❤️❤️❤️
謝謝你改變了我的人生
謝謝你給予我這麼多機會
謝謝你 一直都支持著我們mirror❤️❤️❤️

一眾粉絲「Unicorn」亦紛紛留言答謝魯庭暉給予Jeremy這個寶貴的機會。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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