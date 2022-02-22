【抗疫英雄】疑似博愛醫院員工不歸家車中泊 　網民感動：多謝醫護守護香港

▲ 疑似博愛醫院員工不歸家車中泊。

本港第五波新冠疫情嚴峻，單日確診數字屢創新高，公共醫療系統爆煲，而長期接觸確診者的前線醫護人員更是首當其衝的一群。近日網上流傳一則疑似醫護人員的社交帖文，指連日來下班後都沒有回家，而是選擇「車中泊」。

Facebook群組「全港抗疫交流分享區」貼出一則疑似由博愛醫院員工發表的帖文，並寫道「博愛同事辛苦了，一起守住平安度過」。從圖片可見，發文者在帖文中標示了博物醫院的位置，他表示連日來下班後都沒有回家，，而是在公司車中泊，又感謝太太為他換一輛大車。發文者又分享車內的環境，他將座椅拉下平放當成床褥，並鋪上毛氈、枕頭等。

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▲ （Facebook圖片）

帖文引來網民熱議，不少網民都大受感動，並向醫護人員送上感謝，「感謝醫護嘅愛心付出」、「祝願一切順利、平安，願疫境早日離去」、「求你地平平安安！一個都不能少！」、「保重身體」。

不過，車中泊時亦要留意，早前沖繩縣保健醫療部指出，若長時間留在私家車內保持同一個姿勢，可能引發「經濟機艙症候群」，因而出現血栓情況，嚴重起來可影響肺部及腦部，並可能因而喪命。當局呼籲，要補充足夠水分，多郁動身體；在室內也要確保環境通風。

本港心臟科專科醫生陳栢羲曾接受TOPick訪問指，任何人如果長時間處於坐著不動的狀態，腿部深處的靜脈容易形成血塊，造成小腿深層靜脈栓塞即俗稱的「經濟艙症候群」。

當血液從下肢回流至心臟，並從心臟進入肺動脈，肺動脈可能會被隨血液回流的血塊堵塞，引致肺動脈栓塞，患者會感到氣喘、胸口痛、呼吸困難等，嚴重者可能出現血壓下降、心律不整、休克。

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責任編輯：羅嘉欣