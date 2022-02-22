【離港避疫】疫情嚴峻帶子女飛外國避疫 港媽：外國屋大有前後花園給小朋友玩

▲ 港媽帶小朋友飛去外國避疫。

本港第五波疫情嚴峻，連日確診數字均達數千宗，大批港媽紛紛想離港避疫。有港媽在網上發文，稱有持有外國護照的朋友帶上兩名小朋友到外國避疫，因不肯定香港政府可否數個月内控制疫情，有感香港復課無期，加上外國屋大前後有花園，有足夠空間給小朋友玩樂。

樓主在親子王國討論區上以「如果有得揀，你哋會唔會離港避疫？」為題發文，稱近日有位朋友帶上兩個小朋友飛去外國避疫」，

佢唔使做嘢，有錢，2個小朋友讀緊小學，揸外國passport，去到外國住屋企人嗰度。

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樓主又稱，該位朋友認為香港復課無期，亦不肯定政府能否在數個月內控制疫情，2名小朋友每日留在家中，情緒受到影響，故決定離港。而該位朋友亦明白外國疫情「都爆得好犀利」，到埗後不會外出，因屋大有足夠空間給小朋友玩樂，順便探親。

佢哋嗰度係大house，前後花園，唔出街都有足夠空間畀小朋友玩。

樓主要稱，朋友都提到，「佢都預咗隨時開學的話，佢即刻撲機票返嚟香港隔離14日」。樓主對此表示羡慕，因都想小朋友有個快樂童年，但同時覺得這樣做有一定危險。

帖文引起網民熱議，有網民認為，不會去外國避疫，反而會考慮北上避疫。「外國都爆得咁犀利，唔會考慮，反而想返大陸」、「北上避疫安全過去外國」；有網民稱不會離港避疫，「去外國, 回程要隔離，去大陸, 就去要隔離，係酒店房起碼14日甚至21日, 好辛苦啦, 同封城禁足無分別。」、「搭飛機都好高危喎，一動不如一靜」。

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責任編輯︰王明芳