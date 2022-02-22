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【兒童疫苗】帶4歲細女接種新冠疫苗　鄺文珣用一招令女兒乖乖不哭

親子 11:31 2022/02/22

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第五波疫情未受控，昨日（21日）衞生署衞生防護中心公布11個月大女嬰因染疫離世，成為本港爆發疫情以來最年輕的死者，亦是本港第3名兒童因為新冠肺炎而死亡。事件令港爸港媽非常擔憂，紛紛為子女預約接種疫苗，有部份星爸星媽都社交網透露已為子女預約打針。

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育有兩子一女、現年46歲的鄺文珣（May）已息影多年，全副心機放在家庭上，她在社交網透露帶4歲細女Chesney接種新冠疫苗，大讚女兒勇敢，全程沒有哭過，鄺文珣用講故事形式這招，讓女兒了解打針是為了保護她：


Chesney今天打了第一針之後的樣子，完全沒有哭過！我問她痛不痛，她只說少少，都不痛。預先給她做了一點心理準備，除了讓她知道很多小朋友都會打，就好像撩鼻檢測，很快做完之外，而且針裡面住了很多保護她的小士兵，他們正在嘰哩咕嚕的在商量入到Chesney 身體應該走去那裏保護她，只有媽媽才聽到他們嘰哩咕嚕在講什麼，然後她就開始好奇，不斷問我現在他們在講什麼….

這招非常管用，鄺文珣上載Chesney針後的照片，見她乖乖的坐在椅上很冷靜，鄺文珣說：「小朋友很簡單，讓他們感覺做這件事是輕鬆的便可。」而網友就很好奇Chesney接種那一種疫苗，留言詢問鄺文珣，不過她未有回覆。

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責任編輯:陳麗薇

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