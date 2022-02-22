【暫停面授】疫下中小型教育中心大受影響 陳易希創網上課堂平台免費供使用

▲ 陳易希將其創辦的網上課堂管理平台提供予中小企免費使用。

疫情期間學校停課，各類興趣班和補習社亦無法進行實體課程，相關中小企生意大減，報讀課程的小朋友亦受影響。星之子、科創公司Bull.B Tech創辦人陳易希近日宣布，為受影響的中小企免費提供「智能管理平台Classeek」，助無法面授的課程，透過網上實時視像平台進行。陳易希表示，希望在艱難時期，為小企和自僱人士紓困出一分力。

▲ 星之子陳易希創立網上課堂平台供中小企免費使用。

根據最新防疫規例，以實體上課為主的健身班、舞蹈班、泰拳班、補習社等，因處所關閉而需停止授課。有關企業和自僱人士生計大受影響，陳易希坦言，明白各行業面對困難重重，故決定免費提供Classeek智能管理平台，讓受困人士使用，申請者可電郵至info@bull-b.com申請，或透過https://forms.gle/7cS4K1txsLoCHtmH8填寫申請表格。申請者可免費使用平台3個月，名額不限。

陳易希表示，現時不少教學中心均為中小企或自僱導師，即使想採用遙距視像教學模式，亦面對很多行政困難，需重新建立預約上課、學生管理等系統。Classeek程序具備即時視像播放和會議功能，陳易希認為該程式能助中小企快速轉陣至視像會議和遙距教學，導師亦可上載教學影片，同時該程式可設定觀看權限，可避免教學影片被人盜用或轉載。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 星之子陳易希創立的網上課堂平台。

責任編輯：莊恭南