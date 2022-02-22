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【Netflix劇集】《金魚妻》岩田剛典人氣急升作名牌寵兒　LV獨具慧眼早已招攬當代言人

休閒消費 15:40 2022/02/22

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《金魚妻》岩田剛典人氣急升作名牌寵兒，原來一早已被LV睇中，在2019年已招攬當代言人。

最近NETFLIX日劇《金魚妻》熱播，這改編自日本漫畫家黑澤R的劇集，講述富豪人妻平賀櫻（篠原涼子飾演）未到七年之癢，遇上由岩田剛典飾演的金魚店店長豐田春斗，由外遇對象到而情海再度翻波aka沉船，劇情還有男女主角的埋身肉搏畫面，以使令男女主角隨即人氣急升。

NETFLIX熱播日劇《金魚妻》，別想多，只是男主角是金魚店店主，已婚6年的女主角跟他有越軌行為……（圖片：Netflix）

現年32歲的岩田剛典，已是超人氣組合（人氣跟香港的Mirror組合差不多）的男子跳舞組合EXILE成員，2014年加入的他隨即成「三代目 J Soul Brothers」的中堅成員。

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難怪一早已被Louis Vuitton（LV）看中作於2019年擔任代言人，根本所有有LV的潮物都可在他IG找到，如未見街的Louis Vuitton x “Nike Air Force 1“、今年才推出的Tambour Horizon Light Up智能手錶和彩色閃燈喇叭，都可在其IG找到。

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幸好，他不只清一色LV，還有其他潮牌如Maison Margiela和Maison Kistune ，而首飾方面，多半是有Cariter和Tiffany & Co. 。如世間所有潮男一樣，他也是KAWS粉之一，限量BFF毛公仔都有……要有世界級潮男神地位才可輕易得到吧！

記者：黃鑑江

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