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【潮物速報】Reebok推《捉鬼敢死隊》紀念球鞋　仿舊化還原電影80年代神髓【內附連結】

休閒消費 12:22 2022/02/22

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Reebok特別版Ghost Smasher（Ectoplasm）球鞋。（$1,499/圖片品牌提供）

1984年上映的電影《捉鬼敢死隊》可以說是經典，票房高達2.82億美元，及後衍生多套續篇，而最新的一套《捉鬼敢死隊：魅來世界》於去年上映，它可就是真真正正1984年首集的續篇，而乘著今個月數碼版首映和推出Blu-ray，Reebok推出了一對參照劇中人身所穿過的球鞋面世，忠粉們沒有不買的理由。

這一對由Reebok推出的特別版球鞋名為Ghost Smasher（Ectoplasm），繼續以《Ghostbusters捉鬼敢死隊》的電影原名命名，鞋面刻意經過舊化處理，重塑1980年代實驗室設計外觀。

此外，鞋踭位置配備可拆卸質子背包及鞋舌處的NO GHOST標誌亦增添了夜光細節，使穿者在晚間出動更顯突出。

    點擊圖片放大
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而Reebok亦非常有心地將Ghost Smasher（Ectoplasm）與初代鞋款連成一線，沿用設計團隊重新設計的80年代OG Pump鞋盒包裝，可說是滿足了一眾用來收藏球鞋的球鞋迷，加上售價相當合理，大家記得2月25日是登上品牌官方網站或落舖出手的時候了。

記者：何偉雄

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