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【寒風送暖】社企風雨中派飯派快速測試劑予基層　八旬翁嘆人情冷暖慶幸獲贈飯盒

健康 12:28 2022/02/22

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風雨中，社企銀杏館派免費飯、快速測試劑予基層。

第五波疫情肆虐，加上連日下雨，人流銳減，不少店舖也提早關門，一片冷清。在寒風冷雨中，仍有人未得溫飽，本港社企「銀杏館」不忘基層弱勢的需要，堅持繼續派發免費飯，近日甚至送上快速測試劑給他們。有老翁慨嘆，這些時候他們通常是被忽略的一群，幸有社企沒關門。

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風雨中堅持派飯　人人都要吃飯

銀杏館周日（20日）在其facebook專頁發文分享派飯經歷，當日油麻地分店在戶外進行派飯服務。他們本來在大廈一樓店舖外派飯，但為了空氣流通，加上大廈反對派飯，故搬到樓下派飯。餐館經理向員工表示「風雨中繼續堅持派福飯」，並為其穿上防護衣，一同在街上服務基層。他們認為：「無論晴天雨天，人人都要吃飯。」儘管地點改在室外，領飯的人一直緊隨著店員。

測試劑不曉用　有飯吃更重要

疫情緣故，早幾天派飯時，他們亦送贈快速測試劑給基層。周日，82歲的福伯把早幾天取得的快速測試劑交還職員，表示：「我唔識用呀，畀啲有需要嘅人用啦……」正當職員打開測試劑盒子，取出用品，逐個講解時，福伯搖頭，直言：

真係好複雜，我唔會記得點用喇，聽講係啲貴嘢嚟，都係留返畀啲識用嘅人用啦！

福伯認為快速測試劑不適合自己使用，最重要是有飯吃，慶幸銀杏館仍為他們打開大門。

對我嚟講呢啲嘢唔係點合用，實際啲有個飯盒食仲緊要。

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八旬翁嘆被忽略　慶幸社企仍開門

他感慨道：

周圍都閂咗門，個個人都好驚，呢啲時候我哋就無乜人會理架喇，好彩仲有你哋，我就最驚連你哋都閂埋門……

銀杏館表示「一個飯盒，一個故事」。疫情期間，餐館謝絕義工幫忙，派飯服務由長者員工負責。搬運一箱箱重甸甸的飯盒時，縱然他們有點吃力，但感覺快樂、溫暖。

銀杏館發文嘆謂：「因為疫情，你驚佢驚個個都總有一樣驚，活在驚恐的困境中，大家記緊要保持平和心態，才能避免被嚇死！」他們勉勵大家，心態會決定一切，隨遇心安，不要心慌，心常存愛，疫情總會過去的。

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責任編輯：羅嘉欣

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