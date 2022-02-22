【第五波疫情】再有內地鮮活食品經水路運抵本港　有望成為一條定時定點航線保障物資供應

▲ 昨晚再有內地鮮活食品經水路運抵本港，約200噸的鮮活食品抵港。（運房點線面）

運輸及房屋局局長陳帆早前與內地當局跟進內地供港物資供應事宜，商討穩定陸路運輸供應的具體措施及探討其他運輸途徑。昨晚（21日）再有內地鮮活食品經水路運抵本港，約200噸的鮮活食品抵港，包括生菜、娃娃菜、雞蛋等。

陳帆昨夜與運輸及房屋局政治助理符傳富在葵涌貨櫃碼頭迎接載有13個40呎貨櫃、約200噸的鮮活食品的內河船「建功328」，今次運抵本港除了生菜、娃娃菜、椰菜花等蔬菜外，包括雞蛋、橙及柑等其他市民日常的食物。

陳帆感謝內地當局的支持、貨櫃碼頭及其他部門的協助，補充本地鮮活食品供應，在第五波疫情爆發的艱難時刻，盡量維持市民生活不受影響。

今日（22日）會再有15個貨櫃的鮮活食品經同一路綫啟航到港，若果試運成功，有望成為一條定時定點的航線，進一步保障香港的物資供應鏈穩定。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠