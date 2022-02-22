  • 11°C
香港時間 : 2022222日 (週二) 13:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】再有內地鮮活食品經水路運抵本港　有望成為一條定時定點航線保障物資供應

社會 12:09 2022/02/22

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

昨晚再有內地鮮活食品經水路運抵本港，約200噸的鮮活食品抵港。（運房點線面）

運輸及房屋局局長陳帆早前與內地當局跟進內地供港物資供應事宜，商討穩定陸路運輸供應的具體措施及探討其他運輸途徑。昨晚（21日）再有內地鮮活食品經水路運抵本港，約200噸的鮮活食品抵港，包括生菜、娃娃菜、雞蛋等。

陳帆昨夜與運輸及房屋局政治助理符傳富在葵涌貨櫃碼頭迎接載有13個40呎貨櫃、約200噸的鮮活食品的內河船「建功328」，今次運抵本港除了生菜、娃娃菜、椰菜花等蔬菜外，包括雞蛋、橙及柑等其他市民日常的食物。

陳帆感謝內地當局的支持、貨櫃碼頭及其他部門的協助，補充本地鮮活食品供應，在第五波疫情爆發的艱難時刻，盡量維持市民生活不受影響。

今日（22日）會再有15個貨櫃的鮮活食品經同一路綫啟航到港，若果試運成功，有望成為一條定時定點的航線，進一步保障香港的物資供應鏈穩定。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【第五波疫情】劉宇隆憂慮接連出現幼童染疫死亡　個案均現急性腦炎、腦水腫等情況
今日 10:04
【第五波疫情】劉宇隆憂慮接連出現幼童染疫死亡　個案均現急性腦炎、腦水腫等情況
【第五波疫情】中銀滙豐恒生再有職員染疫　多間分行暫停服務【不斷更新】
今日 12:25
【第五波疫情】中銀滙豐恒生再有職員染疫　多間分行暫停服務【不斷更新】
【第五波疫情】黃家和指社交距離措施下食肆全日生意只剩3成　約300間食肆結業
今日 10:32
【第五波疫情】黃家和指社交距離措施下食肆全日生意只剩3成　約300間食肆結業

你可能感興趣

【第五波疫情】劉宇隆憂慮接連出現幼童染疫死亡　個案均現急性腦炎、腦水腫等情況
今日 10:04
【第五波疫情】劉宇隆憂慮接連出現幼童染疫死亡　個案均現急性腦炎、腦水腫等情況
【第五波疫情】中銀滙豐恒生再有職員染疫　多間分行暫停服務【不斷更新】
今日 12:25
【第五波疫情】中銀滙豐恒生再有職員染疫　多間分行暫停服務【不斷更新】
【第五波疫情】黃家和指社交距離措施下食肆全日生意只剩3成　約300間食肆結業
今日 10:32
【第五波疫情】黃家和指社交距離措施下食肆全日生意只剩3成　約300間食肆結業
疫情 強制檢測 運輸及房屋局 香港 運輸

最高瀏覽

【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治
16:37 2022/02/21
【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治
【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲　奉獻影圈逾半世紀
22:09 2022/02/21
【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲　奉獻影圈逾半世紀
【確診消息】消息：新增約7533宗確診個案　多幢大廈強檢發現初確患者
15:05 2022/02/21
【確診消息】消息：新增約7533宗確診個案　多幢大廈強檢發現初確患者