【靚太安樂窩】濕凍天氣開暖爐窗邊易有倒汗水　網民求救專家教3招KO倒汗水

▲ 專家Simon教大家解決倒汗水問題。

冷鋒殺到，大家打開窗簾時都會發現玻璃窗被霧氣籠罩，更會形成大大滴的水珠，「倒汗水」甚至沿着玻璃一直流到窗台及家具上。即使使用抽濕機亦未能解決，的確令人相當困擾。 TOPick邀請到裝修學院校長Simon，教大家解決冷凝水方法。

▲ 網民指倒汗水有機會破壞牆身或窗結構。(圖片來源:將軍澳主場Facebook群組)

香港長期潮濕，加上近日天氣嚴寒，各區氣溫低至8度。有不少網民在網上討論區求救，表示「開咗抽濕機都搞唔掂」、「由得佢濕，到春天牆會發霉」;有網民指情況相當嚴重，擔心出現家居危機「地下成灘水，仲流咗啲去牆身電掣度」。亦有不少網民留言指關掉暖爐或開窗就可以解決問題。

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問及預防冷凝水出現問題，Simon指抽濕機需提早使用，如果在出現冷凝水後才開啟，抽濕機效用相對會降低，未必即時解決水珠滴在電器上的情況。至於打開窗口，情況等同將暖爐溫度調低，或者關掉暖爐，作用不大。

開窗或用抽濕機，不是一個實際的方法。

Simon認為倒汗水出現是溫差問題，表示「必須用針對性的解決溫差方法」，因此有以下建議:

1. 暖爐溫度調低，並且將暖爐遠離窗邊，減低室外及室內溫度溫差。

2. 拉上窗簾亦有絕緣功用，可以減少玻璃接觸暖氣及形成水珠機會。

3. 窗邊鋪放毛巾，減少水珠直接滴在電器上。在玻璃窗上貼上絕緣物件，如水松板、膠片或發泡膠。

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責任編緝：張懿慧