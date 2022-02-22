【心臟危機】黎彼得心臟血管堵塞入院通波仔　醫生：逾半突發心臟病無徵兆

▲ 心血管疾病是全球頭號殺手。

資深演員兼鬼才填詞人黎彼得近日透露，3個月前因眼腫而求醫，經檢查後發現血管收窄，幸無大礙，但心臟掃描同時發現有兩條血管堵塞，故接受醫生建議盡快接受「通波仔」手術，現已完全康復。香港心臟專科學院前院長劉育港曾受訪表示，40多歲後的青壯和中年人，如突然死亡，多與冠心病有關，而事前可無徵兆，應把握時機及早救治，以減低出現嚴重併發症或致死可能。

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心血管疾病是全球頭號殺手，本港2020年因心臟病死亡人數高達6,561人，死亡率較2019年上升6.5%。劉育港表示，約一半或以上突發心臟病事前沒有預警徵兆，一旦病發，若不能透過即時緊急通波仔或溶血劑開通血管，會迅速致命，或導致心衰竭、中風等併發症。

血管閉塞可致心臟肌肉壞死奪命

心臟為身體最重要器官之一，如無法正常運作或提供足夠血液，都會導致嚴重病症，甚至死亡。身體的血液，由上腔靜脈進入心臟右心房，經三尖瓣活門進入右心室，再經肺動脈進入肺部，排走二氧化碳交換氧氣，帶氧血液返回左心房，經二尖瓣進入左心室（主揼），再透過主動脈把帶氧血液輸送至腦部及各器官。

心臟肌肉揼本身依靠3條動脈來提供血液和氧氣，因血管似皇冠包住心臟，故稱冠狀動脈，但3條動脈任何一條如阻塞，運動時就會不夠血液供應，出現心絞痛或心跳紊亂，這主要因動脈血管內壁積聚太多垃圾，如內壁膜破裂，血小板和血塊黏在一起，血管便會閉塞，血液無法流通，便可致心臟肌肉壞死，甚至奪命。

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突然心臟病發死亡率達3成

劉育港表示，40多歲後的青壯和中年人，如突然死亡，多與冠心病有關，其死亡率比其他癌症如肺癌更高，且不少是隱蔽個案：

死亡前無預警，一半人以上未必會經歷穩定心絞痛，即是運動時或行樓梯會心絞痛、胸口不舒服、氣促等，停下來會無事；不穩定心絞痛，即是休息時不動也會痛，氣促冒汗，甚至心肌壞死，事前可無徵兆。突然的心臟病發，死亡率達3成，當中6成是在1個小時內死亡。

之前有講法是救治冠心病應在黃金1小時之內，劉育港指出並不完全正確，而應是分秒必爭。如患者遲獲得治療，一半人其後心臟會逐漸衰竭，或出現腦中風等嚴重併發症，嚴重影響生活：

每遲一分鐘也可致死，所以應盡快開通血管，才可以穩定病情。

根據醫管局資料，當心臟的某一部份發生病變、損傷、甚至壞死，便會形成心臟病。若想知道自己有否患上心臟病，首先應留意下列8大徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣