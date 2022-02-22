【B女離世】11個月大女嬰染疫亡　家長網民願安息︰下世做個健康幸褔的孩子

▲ 11個月大女嬰染疫離世，家長網民願她安息。

繼4歲男童及3歲女童染疫死亡後，一名11個月大女嬰的新冠肺炎檢測呈陽性，延至2月20日離世，成為本港最年輕染疫死者。有家長於網上討論區，分享女嬰不幸逝世的消息，不少網民認為第五波疫情嚴峻，對幼童及長者尤其危險，盼望市民及家長們切勿掉以輕心。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨日（21日）表示，11個月大女嬰健康一直良好，早前因持續抽搐、發燒，本月19日送到將軍澳醫院急症室，當時需插喚，而其新冠肺炎檢測呈陽性。其後女嬰轉到伊利沙伯醫院兒科深切治療部，惟情況持續惡化，至20日不治。女嬰的父母、祖母、8歲的哥哥及孖生妹妹的快速抗原測試均呈陽性，當局相信她是因家人而受到感染。

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願女嬰安息 家人平安

有媽媽網民昨日（21日）於網上討論區「親子王國」，以「11月大女嬰染疫離世」為題發帖，感嘆女嬰19日送院，20日已經離世。她祝願女嬰的家人都平安︰

8歲哥哥同孖生妹妹快速測試都係陽性，希望可以冇事！

她不解為何有人將新冠肺炎與流感相提並論，反問「流感傳染力有冇咁高？」、「流感有冇令到香港人要喺醫院門口排急症室？」。

網民︰第五波真係好大殺傷力

帖文引起一眾表達傷感情緒，留言「聽到好心酸」、「好痛心」、「1歲都未夠……BB安息」、「BB一路好走，下世做個健康幸褔一生順遂嘅孩子」、「兩日時間咋……」、「唔好再有事，兩兄妹快些康復」、「第五波真係好大殺傷力」、「BB和老人家最高危」。

有網民批評一些家長沒做好防疫措施，好好保護孩子，表示「喺街都見好多BB無戴口罩，連塊透明膠都無」、「頭先經過M記，啲父母仲唔識死帶小朋友堂食」。

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醫生籲留意兒童6大緊急警號

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華早前接受電台訪問時指出，小朋友確診後，家長應保持冷靜，觀察小朋友發病期間徵狀，例如有否發燒、進食情況、大小便及作息如何。新冠病毒入侵身體不只影響呼吸系統，還會影響神經中樞，其中嘔吐都是病徵。

關醫生稱，家長亦要留意當局指引，如小朋友出現呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、持續發燒或神智模糊等狀況，以上均是緊急警號，應馬上召喚救護車。

他提醒照顧者須戴口罩、勤洗手，接觸完小朋友分泌物就必須洗手，而小朋友曾接觸玩具及洗手間，建議用1:99漂白水清潔。藥物方面，可服用普通退燒必理痛。他補充，大多數新冠患者會自動康復，不用服抗病毒藥物，如果小朋友持續發燒2至3天，大約3至4天會退燒，所以應在家中靜心等候。

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責任編輯︰王明芳