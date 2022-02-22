【煮．野食】陸浩明成功「上車」感興奮　肥媽化身人肉溫度計測試食物溫度

▲ 肥媽、陸浩明（6號）露營初體驗。

昨晚（2月21日）播出《煮．野食》第7集內，肥媽、陸浩明（6號）去到大埔汀角東海岸「煮野食」，更是兩人首次露營初體驗。

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6號成功「上車」

紮營這些粗重功夫，自然落在做開「阿四」的6號身上，肥媽甫開始即睇死他謂：「佢一定要你哋幫，因為我對佢嘅能力非常清楚。」不過6號今次非常爭氣，按着說明書紮出一廳一房的帳篷，他自豪地說：「我終於上到車喇，好感動呀！」

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肥媽做人肉溫度計

之前在鴨洲釣魚失敗的6號，再接再厲跟着居民出海垂釣。着晒裝備的6號起初「係威係勢」，可惜釣了一個小時仍一無所穫，即遭肥媽取笑：「一早估到你啦！」

有先見之名的肥媽，早就打定人情牌獲得黃立鯧一條，並炮製出「柴火燒黃立鯧」。肥媽烹煮期間大顯功架化身「人肉溫度計」，她先用竹籤刺過魚肉，再放近嘴巴測溫，6號見狀佩服地說：「你嘴唇係溫度計嚟架喎！」肥媽則說：「我屋企煮羊肉、雞肉都係咁做！」之後6號煲番薯糖水孝敬肥媽，雖然誠意十足，但當肥媽見到6號用刀削薑片時，即一面嫌棄謂：「唔係呀嘛，用匙羹刮嘛，我都教咗11年喇喎。」

今晚（2月22日）播出的第8集，邀來6號「細佬」7號徐文浩做嘉賓，肥媽更對徐文浩偏心非常，內容爆笑！肥媽本集會炮製自創菜式「不一樣的豆腐」！

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