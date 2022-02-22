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【居安抗疫】旅遊業議會聘從業員助派「居安抗疫」物資包　每日工作8小時日薪1500元

社會 12:35 2022/02/22

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香港旅遊業議會聘從業員助派「居安抗疫」物資包。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，港府推行「居安抗疫」計劃，安排經評估為合適的密切接觸者和密切接觸者的同住家人進行為期分別14天和4天的家居檢疫。疫情之下，旅遊業至今仍然冰封，香港旅遊業僱員總會今日（22日）在社交平台上，召募從業員協助幫忙派送「居安抗疫」電子手環及防疫包，每天工作8小時，薪酬每天1500元。

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香港旅遊業僱員總會今日在社交平台上公布有關細節，指招聘人員負責「居安抗疫」電子手環及防疫包的派送。在香港旅遊業議會的申請表提到，香港旅遊業議會已成立派送小組，安排電子手環及防疫包的派送，急切招聘大量兼職派送員，希望大家能共同參與抗疫工作。

有意申請的人士要留意，其申請要求包括有至少兩至三年旅遊業工作經驗、守時，刻苦耐勞，有責任心及服從指示，須已打兩新冠疫苗（已打三劑優先）。至於在薪酬方面，每天工作8小時（已包括午飯或晚飯時間），日薪1500元，主要工作是聯絡「居安抗疫」人士，並派送電子手環及防疫包到指定居所門外。

如有興趣申請上述職位，請填妥以下Google 表格：【按此

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責任編輯：郭詩詩
 

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