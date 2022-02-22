【新冠肺炎】醫專聯同15個分科學院發聯合聲明　籲市民遵守社交距離及盡快接種疫苗

▲ 香港醫學專科學院。（資料圖片)

香港醫學專科學院今日（22日）表示，Omicron變異株傳播速度快，令確診患者不斷上升，為香港醫療系統帶來沉重負擔，因此，學院就市民確診期間提出注意一些事項。

注意事項包括

急症室除了為確診新冠病毒患者提供治療外，還要保障其他緊急病人可得到專業的評估和治療能力

若不適當使用急症室，可能會延長有危急而有需要的患者輪候時間，令他們得不到適當和及時的治療

市民若確診或初步確診應遵守政府相關檢疫指南

學院呼籲市民減少社區感染風險，須遵守以下社交距離事項

保持社交距離

盡量減少社交及避免跨家庭聚會

盡量減少去人多的地方

允許員工在家工作

佩戴合適的口罩及遵守良好的個人衞生

脫下口罩進食時，應盡量避免交談，完成用餐後應即戴上口罩

避免握手或身體接觸

學院亦建議市民盡快接種新冠疫苗，預防由新冠病毒引致的嚴重疾病和死亡，符合條件的人應在接種第3劑新冠疫苗，並強烈建議孕婦和哺乳期婦女接種疫苗；而兒童亦是此波疫情中，受影響最嚴重的群組，適齡兒童應盡快接種疫苗。

另外，就有報道指不同專科學院向醫生發出指引，收緊新冠疫苗的醫學豁免證明書簽發門檻等，醫專澄清其不同專科的分科學院，並無就此醫學豁免證明書事宜發出任何指引，所指屬防護中心最近更新的指引，或其他專業團體的意見。

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記者：余思嵐