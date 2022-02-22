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【新冠肺炎】醫專聯同15個分科學院發聯合聲明　籲市民遵守社交距離及盡快接種疫苗

社會 13:10 2022/02/22

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香港醫學專科學院。（資料圖片)

香港醫學專科學院今日（22日）表示，Omicron變異株傳播速度快，令確診患者不斷上升，為香港醫療系統帶來沉重負擔，因此，學院就市民確診期間提出注意一些事項。

注意事項包括

  • 急症室除了為確診新冠病毒患者提供治療外，還要保障其他緊急病人可得到專業的評估和治療能力
  • 若不適當使用急症室，可能會延長有危急而有需要的患者輪候時間，令他們得不到適當和及時的治療
  • 市民若確診或初步確診應遵守政府相關檢疫指南

學院呼籲市民減少社區感染風險，須遵守以下社交距離事項

  • 保持社交距離
  • 盡量減少社交及避免跨家庭聚會
  • 盡量減少去人多的地方
  • 允許員工在家工作
  • 佩戴合適的口罩及遵守良好的個人衞生
  • 脫下口罩進食時，應盡量避免交談，完成用餐後應即戴上口罩
  • 避免握手或身體接觸

學院亦建議市民盡快接種新冠疫苗，預防由新冠病毒引致的嚴重疾病和死亡，符合條件的人應在接種第3劑新冠疫苗，並強烈建議孕婦和哺乳期婦女接種疫苗；而兒童亦是此波疫情中，受影響最嚴重的群組，適齡兒童應盡快接種疫苗。

另外，就有報道指不同專科學院向醫生發出指引，收緊新冠疫苗的醫學豁免證明書簽發門檻等，醫專澄清其不同專科的分科學院，並無就此醫學豁免證明書事宜發出任何指引，所指屬防護中心最近更新的指引，或其他專業團體的意見。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：余思嵐

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