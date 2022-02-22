【緋聞女王】林欣彤陷三角戀被指搶男友　Mag入行11年情路坎坷曾遇家暴

▲ 林欣彤情路坎坷。

林欣彤（Mag）早前與樂隊ONE PROMISE鼓手馮卓然（Anton）齊齊確診新冠肺炎，由此阿Mag與Anton被爆同居，由於男方本來有位拍拖7年的圈外女友，因此Mag再度蒙上「小三」之名。

其實入行11年的Mag可說情史多籬籬，她除曾公開認愛的「巨聲幫」羅孝勇外，Mag與不少男拍檔傳出緋聞。曾身陷三角關係的Mag當年更為挽留男友而下跪，情路可說頗為崎嶇。

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▲ 林欣彤入行11年，緋聞多籮籮。

受情緒病困擾

林欣彤於2010年參加《超級巨聲2》奪冠而入行，未正式出道Mag已經受注目，本有望成為樂壇天后，可是多年來Mag卻屢受緋聞和情緒病影響事業發展。

入行不久，林欣彤即跟「巨聲幫」胡鴻鈞傳出緋聞，當年胡鴻鈞曾對媒體形容自己跟林欣彤如同老夫老妻，彼此很了解對方。

▲ 樂隊ONE PROMISE鼓手Anton為林欣彤現任男友。

曾與羅孝勇相戀

之後，Mag與《巨聲》另一參加者羅孝勇傳出戀聞，惟遭當事人一概否認，直至二人分手後，才承認曾經拍拖3年。

林欣彤當年因工作壓力而患上情緒病，曾暴瘦至80多磅，而羅孝勇對她不離不棄，於紅磡租下一單位給她休養外，Mag曾於訪談裡透露，失眠時獲男友陪睇卡通片，有指那位前度就是羅孝勇。

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遭初戀男友家暴

及後，Mag與陳家樂合作參演電影《DIVA華麗之后》而撻着，因此羅孝勇分手，惟二人地下情僅維持半年。

未幾Mag重投初戀男友Ben的懷抱，不過有指Mag遭Ben「家暴」，甚至被打至眼角受傷，故出席活動時要戴黑超遮著傷勢，最終Mag提出分手。

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當上第三者

Mag在兩年前於ViuTV節目《吃掉前男友》裡，說起曾經跟前度傾電話時，對方突然坦承有外遇，形容雙方當時「講到喊晒」。翌日，Mag走到男方屋企樓下，向男友下跪苦求不要分手，可惜男方竟然淡然說了一句「我約咗人」，網友即揣測當事人疑似是其初戀男友。

2016年，Mag曾被媒體拍到跟補習天王David逛街拍拖，而David隨即被爆跟AGA及前港姐張舒雅拍拖，Mag曾於電台訪談裡透露，有舊愛一腳踏兩船，令自己當上第三者，雙方關係只維持3個月左右，Mag決定退出。

另外於2018年，Mag被拍到跟天堂鳥成員之一歐喬鋒（Tyrese）撐枱腳，而當時Tyrese已女友余思霆，Mag又再蒙上第三者之名，最終余思霆跟Tyrese分手。

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遇人不淑受盡情傷

其後有傳Mag跟Tyrese共賦同居，不過未幾Tyrese背住Mag「暗溝」KOL Pumpkin Jenn。

更一齊蜜遊日本，可是Tyrese受訪時否認曾跟Mag相戀，強調跟舊愛余思霆分手後，就跟Pumpkin Jenn一齊，二人去年更訂婚。

雖然曾歷多次情傷，Mag依然不會放棄追求愛情，Mag曾於訪談裡提及，傷害自己最深的其實並非別人，而是自己，她曾說：「愛一個不愛你或不懂愛你的人，而不懂放手其實就是不 自愛。在不斷重複犯錯後終於醒覺，先愛自己才值得被愛。」