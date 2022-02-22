【兒童防疫】確診爸媽8招保護孩子免受感染　 分房瞓全家戴口罩食飯分開用公筷

▲ 數名確診爸媽分享如何成功保護孩子免受感染新冠肺炎。

第五波疫情下，出現不少幼童感染個案，有家長擔心萬一自己染疫會傳染予子女，在網上查問如何保護孩子。數位確診爸媽分享成功保護子女的心得，當中可整合8個方法，爸媽們不妨參考，以防萬一。

Omicron傳染力高，現時確診數字每日以千計，更出現嬰幼兒死亡個案，包括11個月大的女嬰，有家長網民擔心子女受傳染，日前在facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」問及，「有冇爸爸媽媽中咗，但小朋友無事？」，有網民和應「我都想知」，更指現時正面對困境是「姐姐爸爸媽媽都中咗，兩個小朋友暫時快速測試係陰性」。

有數位確診爸媽分享如何成功保護孩子包括BB免受感染。

個案1：一家五口3人染疫

一家五口中了3個，確診3人當中，兒子於14日（上周一）入院，另2人在家進行家居隔離，醫生表示衞生署會致電，可是過了5日仍沒收到通知，15日去社區的檢測亦未有結果，現時自救食藥。

至第6日，事主跟女兒都沒事。防疫方法是全家戴口罩，每半個鐘用75%酒精成分清潔劑消毒家居，包括去完廁所都噴消毒劑。此外，分開食飯及用公筷，而事主自己就每天飲一杯康鈣C，多飲水及注意休息。

個案2：母乳媽媽5個月BB沒事

一家四口加外傭，4人確診包括2歲大仔，已超過一個多星期，5個月大的細仔沒事。事主是名母乳餵哺媽媽，大仔一直有埋身餵母乳，而為免交叉感染，一直用樽飲母乳的細仔就改飲奶粉。由於除了BB外，所有人確診，決定調轉將BB隔離在房，每次入房餵奶首先成身噴酒精，著乾淨衫兼保護衣，以及戴三個口罩和即棄手套。

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個案3：自己確診沒傳染同住4人

事主中了新冠肺炎，同住有一家五口包括BB，至現時已經快14日，事主自己檢測變回陰性康復了，無傳染予家人。

事主強烈建議，如果環境許可盡量分房睡，她將自己困在房，但需共用洗手間，每次用完都用消毒噴劑清潔洗手間。另外，她戴口罩外，如果要觸摸家中物品，有戴手套，並不停更換。除了她之外，全家人戴口罩，睡覺都戴著。每晚用漂白水清潔家中公眾地方、分開吃飯、與屋企人保持距離等。

其他個案

有父母很快知道自己確診，立即避見子女，例如有兩夫婦快測呈陽性，待兩女兒入房，他們才入屋，並很快要求婆婆接走兩孫女分開暫住；另有媽媽網民快速測試亦呈陽性，小朋友沒事，她立即跟家人分開住，另提及兒子早在1個月前天天食維他命C，現時她感染第5日，兒子暫時仍沒事。還有一些注意事是，確診者要最後使用浴室，避免霧化增感染風險，使用後亦要消毒。

根據以上數位確診家長網民的分享，大致有以下8招去保護孩子：

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責任編輯︰王明芳