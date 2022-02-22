【快速檢測】一家人快速測試陽性應怎辦？　一文看清重要熱線及求醫資訊

▲ 大批市民到檢測中心接受檢測。（梁偉榮攝）

第五波確診個案屢創新高，公立醫院的病床或社區隔離設施亦不勝負荷，令大量初確患者須在家檢疫或隔離。港府早前為加快醫院及社區隔離設施床位流轉，宣布由2月17日起，縮減感染者逗留在社區隔離設施的日數，另公布初確患者在家檢疫後，檢測結果呈陰性的做法。TOPick整合了若市民在發現初步確診至入院或隔離設施，或一直留家檢疫或隔離，直至康復的多個安排。

快速檢測結果為呈陽性怎麼辦？

如市民自行使用快速測試套裝而測試結果呈陽性，應再進行核酸檢測，以作覆檢。他們應盡量留在家中，避免外出，並邀請親友協助取得和運送深喉唾液樣本收集包。如結果仍然呈陽性，當局會按視之為檢測呈陽性或初步陽性的個案處理。

深喉唾液樣本會在以下地點派發：120間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機、醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點



可使用收費的上門收取樣本服務將樣本交回： GOGOVAN（查詢電話： 5681 4989）

Pickupp（查詢電郵： hk@pickupp.io）

Toby（查詢電話： 3703 3250）

市民亦可因應病情決定是否需要馬上入院，惟因等候入院人數盡多醫管局日前已啟用支援熱綫，解答等候入院患者問題，而相關染疫者如有發燒、咳、喉嚨痛等輕徵病徵，即起可預約到全港7間指定診所接受治療，每日診症名額1千人，名額會逐步調整；當局已提供專屬車隊，包括的士及公共小型巴士，每天接載患者求診，市民可致電 3693 4770 或 到網頁預約。

全港7間指定診所及熱線如下：

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尚待入院或隔離設施時的須知及建議？

當局提醒市民要留意自己的身體狀況及每天量度體溫兩次。如出現以下警告症狀時，需要撥打 999 或直接前往急診室：

呼吸困難或氣促

失語或行動不便

胸部或腹部疼痛

頭暈或意識混亂

癲癇發作

劇烈肌肉疼痛

排不出尿

虛弱或脚步不穩

孕婦胎兒活動減少或停止

另外，醫管局提醒家長在疫情下多留意幼童狀況，一旦發現子女呼吸困難、嘴唇發紫、神智轉變或模糊，以及持續發高燒及抽筋等迹象，應立即召救護車到醫院求醫。

有關指引由香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院及香港兒科護士學會發出，提醒家長及照顧者留家照顧確診感染兒童和青少年的注意事項。詳情即看：【兒童感染新冠肺炎照顧須知及送院安排】

需要留在家隔離及檢疫人士的安排？

當局將為有關人士提供電子表格供染疫者交資料，以索取染疫個案及其家庭成員的資料，以電話短訊功能，讓有關人士以電子表格填寫有關資料，包括家庭成員數目、姓名、地址等。不過，電子表格仍在製作中，相關計劃目前暫未實施。

另外，當局會安排物流公司為相關人士送上家居檢疫或隔離的資訊包，至於部分不熟悉用電子方式的市民，當局會盡快以電話聯絡。

安排在家隔離及檢疫有何注意事項？

中大醫學院及港大醫學院在社交平台上分享家居檢疫防疫小貼士：

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安排在家隔離及檢疫人士何時可離開？

如果尚待入院人士在核酸檢測陽性起計第14日，仍未獲送醫院或隔離設施，可進行檢測包括快速抗原測試。如結果呈陰性，相關人士將毋須再接受隔離，可離開家居，如常生活；如結果呈陽性，相關人士仍須留在家中等候，每天進行快速抗原測試，直至獲得陰性結果，方可離開家居，如常生活。相關人士在政府系統上將被記錄為病康復者。

當局指，若尚待入院人士最終獲送醫院或隔離設施，可自行剪斷和棄置電子手環，在接受治療和隔離後，遵照相關條件出院或完成隔離。

至於其他已被安排入住隔離設施或入院，會視乎患者家居有沒有高風險人士，包括孕婦、70歲或以上長者、正接受化療或免疫治療人士中，由檢測陽性起計7天或14天，快速抗原測試呈陰性且無病徵便可回家隔離，隔後再作的檢測，如呈陰性，可自由離家。

尚待入院人士須知可【按此】，或參考以下資料：

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：郭詩詩