【星二代】吳彥祖一家三口參與三藩市巡遊　女兒近況曝光Lisa S.培養做馬術高手

已經舉家移居美國的男神吳彥祖（Daniel），近日在當地參加三藩市唐人街虎年新春花車巡遊活動，Danie跟太太Lisa S.及女兒吳斐然（Raven）一家三口坐在開蓬跑車中，向兩旁的市民揮手，而Daniel及女兒Raven都分別穿上唐裝及旗袍，Daniel心口還有朵大紅花，非常搶鏡，不過Daniel跟太太Lisa S.全程沒有戴上口罩。

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Daniel早年憑靚仔外形及出色演技成為香港影壇炙手可熱的演員，不過為了女兒有更好的成長環境，近年已將演藝事業遷移到美國及舉家移居到當地生活，而太太Lisa S.亦由名模變為盡責的媽媽照顧女兒，更苦練馬術成為策騎高手，她的社交網有多張策騎時英姿的照片，她更在美國的拿到馬術勳章，再闖人生高峰！

Lisa S.見女兒日漸成長，決定將馬術傳授給女兒，學騎馬要從照顧馬開始，Lisa S.經常帶女兒到馬棚照顧馬兒的起居飲食，人仔細細的Raven一點都不害怕，更牽住韁繩帶馬兒散步。現年8歲的Raven已經可以騎在馬背上踱步，有媽媽Lisa S.做老師，相信好快就會成為策騎高手！

太太Lisa S.教女兒騎馬，而Daniel亦有自己一套教女方法，他曾經在社交網分享了女兒幫手洗車軚的圖片，當年Raven年僅5歲，雖然Daniel很疼錫女兒，但都會放手讓她嘗試幫忙做家務，培養女兒獨立的生活能力。

另外，Daniel也喜歡帶着女兒做運動，在冬天的時候會一家人去滑雪，平時更會入Gym room使用跑步機，Daniel跑步，而女兒則在機上快步走，他一直小心注意着女兒，希望用運動來鍛鍊女兒的意志，使她成為更堅強的人。

美國三藩市唐人街的花車巡遊歷史悠久，已經超過100年歷史，在2021年因為疫情關係而停辦了一年，今年虎年重新復辦，吸引大批遊客和本地人前來參觀，當中有數十個團體進行花車巡遊表演，有舞龍舞獅，亦有踩高蹺等表演，還有虎年吉祥物。

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責任編輯：陳麗薇