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【齊心抗疫】WeChat Pay HK夥親子王國　捐4千幼童試套裝予基層家庭

休閒消費 13:53 2022/02/22

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

WeChat Pay HK捐出測試套裝。

香港第五波疫情快速蔓延，WeChat Pay HK近日聯同不同合作夥伴共同抗疫，其中包括社區合作夥伴親子王國，向有需要的幼童家庭及協康會捐贈快速抗原測試套裝。

有鑑於市面抗疫物資緊張，為紓緩幼童家庭對快速檢測的急切需求，WeChat Pay HK通過本地社區合作夥伴親子王國，採購快速抗原測試套裝贈予5歲或以下的兒童家庭。

首批4,000套幼童適用的口咽拭子採樣快速測試套裝正陸續派發，覆蓋深水埗、元朗等近期疫情較嚴重地區，兒童教育及康復機構協康會亦將獲派發，以紓緩基層家庭購買檢測包的經濟負擔。

另外，「WeChat Pay HK收錢碼」至2022年7月31日將免收全部交易手續費，減輕中小商戶負擔，同時利用線上獨特場景，在WeChat Pay HK公眾號、We Remit港菲及港印匯款服務頁面提供更多抗疫資訊，WeChat Pay HK主頁生活服務「購物」亦及時上線逾10款抗疫用品，同心協力與市民、中小商戶防疫抗疫。 

同時為緩解市面抗疫物資緊張情況，WeChat Pay HK主頁生活服務「購物」上線逾10款抗疫用品，包括多款獲歐盟及FDA認可的快速抗原測試套裝和兒童及醫療級口罩，為用戶帶來更多選擇。

記者：Eric

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