【投資有道】容祖兒持有12個物業身家約5億元　工廈+地舖總值4億元做新一代「舖后」

▲ 容祖兒不單止擁有多個物業，更轉攻工廈及地舖做新一代「舖后」 。

第五波疫情肆虐，打擊本港樓市氣氛，不少市民趁機「走貨」套現，就算蝕讓成交依然照扑鎚。天后容祖兒亦不例外，2012年約1,135萬元購入的銅鑼灣曦巒465平方呎低層單位，持貨9年多近日以1,025萬元易手，帳面蝕110萬元。

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新一代「舖后」

不過，祖兒向來有買磚頭保值，2007年開始入市以港島區豪宅為主，包括淺水灣道56號的雙號複式戶、東半山松柏新村、渣甸山的名門、鴨脷洲的深灣軒及堅尼地城的維壹等，近年更轉攻工業大廈和地舖，持有12個物業在手，保守估計身家約5億。

▲ 祖兒110萬元沽銅鑼灣曦巒。（網上圖片）

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居住3,000呎淺水灣豪宅

雖然是圈中的小富婆，但她相當節儉，有指每月只留幾千元零用錢給自己，其餘轉交給媽媽代為投資。

現時居住位於淺水灣56號的逾3,000呎全海景豪宅，2018年5月斥資2億元並透過公司股權轉讓方式購入，據悉當時節省了3成辣招稅，慳稅足足6,000萬元。

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簡約風格+木造傢俱

祖兒不時在社交網站晒出豪宅內部環境，見其裝潢偏向簡約風格，以米白色為主，絕不花巧，而傢俱愛採用木造材質，看起上來清新又舒適。客廳空間十分寬敞，就算邀請瑜伽導師一同做運動，仍然剩下很多位置。

露台景觀坐擁無敵大海景，空間感十足，祖兒日前與愛犬豆豆在露台玩Selfie，原本溫馨的「親子」畫面，都被宏偉海景搶晒焦點。

早期疫情爆發，她與媽媽籌備口罩派發，意外讓客廳的獎杯櫃曝光，多層層板放滿天后多年來的心血成果，可見每一個獎項對她都非常重要。

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童年住木屋區

祖兒小時候家境貧窮，與家人住在蝴蝶谷木屋區，需要自行倒痰罐、打水洗澡，四周亦有很多蛇蟲鼠蟻。後來家人抽中天水圍的公屋，卻因單位在轉角位置，擔心回家時有安全問題而放棄，最後再抽才中了馬鞍山恆安邨的400呎單位。

過往不少藝人曾住恆安邨，如王祖藍、楊怡、黃翠如等，故外界認為恆安邨是有利發展演藝事業的風水地。

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