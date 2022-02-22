【兒童疫苗】車婉婉兒子打第一針曾扭計喊到豬頭　近5歲BBQ鼓勵小朋友︰唔痛嘅

▲ 車婉婉近日安排了快將5歲的兒子BBQ打第一針，並分享打針當日BBQ驚到喊的經歷。

第五波疫情下確診人數大增，很多小朋友也不幸染疫，更先後有3名由11個月大至4歲的嬰幼童離世，引起家長恐慌，紛紛為孩子安排接種疫苗。星媽車婉婉也馬上安排快將5歲的兒子BBQ打第一針，並分享昨日（21日）打針的BBQ驚到喊，但冷靜後卻表示打針不痛，鼓勵其他小朋友要勇敢。

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4人合力安撫BBQ打針

現年47歲的車婉婉在社交平台分享兒子昨日打第一針的經歷，或許未曾試過被人在手臂上打針，BBQ驚到扭計哭鬧，要由媽媽等數人合力安撫才行。

BBQ先生今早起身第一件事去打針針，可能太突然同埋好似佢人生無打過手臂，MaMa加EE加兩位姑娘強行撳住先成功打成，當然喊到豬頭咁啦！#行刑一樣 #好淒涼 #喊到豬頭

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不過，BBQ經一事、長一智，返家冷靜過後，食了一碗粥回過神來，決定要鼓勵一下其他準備打針的小朋友。婉婉為囝囝拍攝了短片分享，BBQ在片中說︰

今日打一支針喺手臂，唔痛，大人用大支，細路仔用細支。唔使驚、唔痛、要勇敢！你病咗都要打針嘅！勇敢嘅孩子仲可以食lollipop（波板糖）。

▲ 車婉婉與中澳混血老公Jonathon誕下兒子BBQ。（IG圖片）

BBQ又醫生上身，拿起玩具針在媽媽的手臂上扮打針，叫媽媽「唔好郁呀，唔使怕，relax」，作狀打完針又說︰「未得，冇打到，再打過」，令媽媽哭笑不得。

不少網民都讚揚BBQ叻仔、勇敢，也有媽媽網民關心為小朋友打針事宜，因其女兒都好驚打針，問婉婉如何安撫囝囝，婉婉答有提前告訴BBQ知要打針，之前「一直都係好舒服咁瞓喺度，打大髀……拉開佢件衫搞佢手臂就好大反應」，令她始料不及，故她拍片鼓勵其他小朋友不要害怕。而婉婉未有透露兒子接種復必泰或科興疫苗。

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陳豪仔女預約打針排隊2個月

圈中不少星爸星媽都陸續為星二代安排打針，包括靚媽鄺文珣、張新悅的細女剛打第一針，而綠葉夫妻沈可欣與楊證樺一家四口更獲邀參加「香港大學兒童及青少年科舉辦青少年及兒童新冠病毒疫苗研究計劃」，提供注射疫苗後的數據，以作醫學研究。

而育有2子1女的陳豪當知道兒童可以打疫苗後，已經第一時間為仔女預約，惟預約已爆滿，要排到2個月後才能打針。而陳豪陳茵媺夫婦及工人姐姐皆已接種疫苗。

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責任編輯︰林綺玲