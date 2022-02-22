【兒童防疫】幼兒發燒39.5度以下毋須用塞肛藥　兒科醫生教3招退燒

▲ 兒科醫生解答塞肛藥用法等兒童發燒迷思。

疫情肆虐之下，不少幼童都中招甚至發燒，令家長十分擔憂。面對小朋友高燒不退，許多父母都選擇塞肛門的退燒藥。本港兒科醫生歐陽卓倫表示，一般小童體溫達到39.5攝氏度，才屬於發高燒，若體溫在38至39.5度之間，只需口服必理痛等退燒藥即可。

他又提醒，兒童發高燒或會伴隨抽筋症狀，但就不會咬傷自己舌頭，因此家長無需放手指入其口腔，他建議在發燒的不同階段用不同方法退燒。

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本港疫情幾近失控，每日數千人確診令人不寒而慄，其中不少嬰幼兒在家中快速驗出陽性，而公立醫院輪候時間頗長，一旦子女發燒，家長往往手足無措。兒科醫生歐陽卓倫指，從兒科角度看，37.5度就算是發燒，但一般只需觀察，若體溫持續上升至38度或以上，才需要使用藥物。

▲ 兒童低燒時，如必理痛退燒效果不佳，家長可試改用Brufen。

第一招：口服退燒藥

歐陽卓倫指，兒童發燒時，可先服用必理痛，除了退燒，還可幫助小朋友舒緩肌肉痛和喉嚨痛。如果體溫持續升高，為避免同一款藥物服用過量， 可改用另一款在藥房無需處方亦可買到的Brufen服用。

他續解釋，有時家長發覺子女體溫飆高至39度，會非常緊張，此時可服用另一款藥，「因為成分不同，就算未夠4個鐘頭，都可以食」。

▲ Voltaren為常見的塞肛門退燒藥。

第二招：酒精抹身+肛門塞藥

如兒童發燒超過39.5度，即屬於高燒，歐陽卓表示，家長此時可使用浸過酒精的棉花，為小孩抹身降溫。此外，更快速有效的方法，是使用如Voltaren之類的肛門塞劑，此藥與Brufen一樣，是非類固醇類藥物；而家長使用時需注意，因該類塞藥呈眼淚狀的長型，一端較尖，另一端較圓滑，為小朋友塞藥時，應先在其肛門塗抹凡士林幫助潤滑，然後將塞藥的較圓滑一端先塞入。

塞入藥劑後，一般小孩會感覺到痛楚不適，肛門亦會收縮，家長可用紙巾按住肛門，以免藥劑從肛門滑出，待小朋友放鬆後即可放開。他表示，通常塞藥後，30至45分鐘後，就會開始退燒。

▲ 塞肛門退燒藥如眼淚型，使用時應將較圓滑一端先塞入肛門。

歐陽卓倫提醒，小孩發高燒時，因腦電波被擾亂，有20%機會伴隨抽筋症狀，每次抽筋會維持20秒左右便停止。他建議家長在小孩抽筋時，讓其打側躺臥，以免嘔吐物進入氣管，導致「濁親」。

至於坊間有家長擔心小孩抽筋時咬到舌頭，因此將手指放入小孩口腔，歐陽卓倫強調，有關家長做法錯誤及沒有需要，因抽筋時小孩並不會咬到舌頭，但將手指放入則可能被咬傷，「千祈唔好咁做」。

第三招：浸暖水降溫

歐陽卓倫又指出，一旦發高燒至40.5度或以上，情況就較為危急，需要盡快降溫。對於有家長嘗試將小孩放入凍水中浸泡務求盡快退燒，歐陽卓倫解釋，其實沒有必要用凍水，正確方法應該是用平時浸浴時的和暖水，

用暖水沖涼或者讓小朋友浸住暖水，令皮下血管擴張後，就可以散熱。

責任編輯：莊恭南