【照顧者】調查指八成照顧者為女性、以老護老嚴重　疫下照顧著生活更嚴峻

▲ 平台指，本港以老護老情況嚴峻。（資料圖片）

第五波疫情爆發，學校停課，社署下不少服務都暫停。有照顧者平台早前做調查，發現有超過八成照顧者為女性；發現接近一半(48.9%)為61歲或以上長者，當中81歲或以上亦佔6.5%，以老護老情況嚴重。

有72歲長者照顧有認知障礙者親人多年，疫情下防疫措施變化快，一度讓他無所適從。另外，亦有照顧SEN兒童的母親，指疫情下幾乎全部時間都在照顧兒子，感到家庭摩擦增多。

三成照顧者每周照顧時數超過61小時 九成SEN兒童照顧者是女性

「照顧者易達平台」由2020年8月至今年1月期間，收集1613份來自照顧者的數據。調查還發現超過五成(52.5%)照顧者每周照顧時數超過41小時，每周照顧時數超過61小時或以上更超過三成(36.6%)。數據更顯示全職無酬照顧者(退休及無業)佔六成(60.5%)。在每周照顧時數61小時或以上的照顧者當中，接近九成是護老者(45.8%)及特殊教育需要(SEN)兒童照顧者(43.9%)。

平台還指，社會普遍認為女性是「天生的照顧者」，因此照顧的重擔一般落在女性身上。是次數據顯示SEN兒童照顧者有超過九成是女性，每周照顧時數61小時或以上者更高達七成，照顧時數與全職工作時數相若。平台認為較年輕的母親，不但因照顧兒童而失去職業發展的機會，作為照顧者，他們長期無酬全職工作，反映SEN兒童照顧者缺乏喘息時間，壓力尤其沉重。

平台呼籲照顧者勿忽略自己需要 政府應提供恆常津貼

平台呼籲，照顧工作長遠，照顧者不要忽略自己需要，儘早尋求協助；亦不要一人獨立承擔照顧工作，應鼓勵家庭其他成員互相分擔；另外，社區持份者也應參與照顧者，為照顧者提供支援。

因此平台指，應制定照顧者休息日，安排後備照顧者；政府應該提供恆常津貼，為全職無酬照顧者提供經濟支援；提供一站式照顧者資訊平台，包括喘息服務、社區資源等等。

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記者︰袁澍