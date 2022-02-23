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【財政預算案2022】2023年底舉辦首屆演藝博覽會　廣邀海內外逾千藝團參與

政治 15:13 2022/02/23

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據悉故宮文化博物館可如期於7月開幕。（資料圖片）

為配合「中外文化藝術交流中心」角色，新一份財政預算案將撥款4200萬元，爭取在2023年底舉辦首屆「香港演藝博覽會」，政府消息人士透露，博覽會為期一周，屆時會廣邀來自50個地區，約1000個藝術家或藝術團體參與。

政府消息人士預計，屆時會在一個會議展覽場地擺設展覽攤位，形容如大型藝術市集，通過展覽推介、座談、專題討論、表演和交易等，展示本地、內地及外地頂尖的表演藝術家和團體的作品，幫助內地和香港傑出的表演藝術走向國際，同時也促進各地藝術家交流。消息人士指，博覽會屬高度資助項目，藝團參展費用將由特區資助。而市民亦有眼福，可在全港各主要表演場地觀看這些優秀藝團的傑作，至於能否免費觀看，消息人士表示，仍在研究中，強調政府全力支持表演藝術的舉辦。

另外，政府撥款3000萬元由下年度起推行「藝術科技資助先導計劃」，鼓勵9大主要演藝團體應用藝術科技，豐富其舞台創作。政府消息人士表示，3000萬元初步分6年使用，9大藝團須以競逐形式申請，到時擇優而取，又提醒，必定要有科技元素才可申請。

至於香港故宮文化博物館，消息人士料可如期於7月開幕，屆時會收取入場費。預算案又撥款3,700萬元，在未來6個年度，為故宮文化博物館的文物修復人員，提供專業培訓，增加博物館見習員計劃和暑期實習生計劃的名額，預計逾150人受惠。

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記者：林曉君

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