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【交通意外】長沙灣拖頭貨車與私家車相撞　貨車剷上行人路

社會 14:32 2022/02/22

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（香港突發事故報料區fb圖片）

長沙灣發生交通意外，有拖頭貨車與私家車相撞，無人受傷。

事發在龍翔道往荃灣方向，警方今日（22日）中午12時25分接報，指一輛拖頭貨車與私家車發生相撞，司機自行和解。

根據社交網站「香港突發事故報料區」群組，有網民上載圖片，可見貨車剷上行人路。

運輸署指，因交通意外，龍翔道(往荃灣方向)近畢架山花園的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時在龍翔道(往荃灣方向)的車龍龍尾已到廣播道花園。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如龍悅道。現時上址交通擠塞。

 

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記者：余思嵐

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