【交通意外】長沙灣龍翔道兩輛貨車相撞　貨車剷上行人路

▲ （香港突發事故報料區fb圖片）

長沙灣發生交通意外，有兩輛貨車相撞，無人受傷。

事發在龍翔道往荃灣方向，警方今日（22日）中午12時25分接報，指一輛中型貨車與輕型貨車發生相撞，中型貨車沿龍翔道左二線西行，輕型貨車沿龍翔道左一線西行，當駛至上址時，中型貨車懷疑因車輪故障撞到輕型貨車，其後撞向左邊約五米長的防撞欄、約五米長的鐵欄及一個交通標誌。

警方經初步調查，事件列交通意外無人受傷（政府財物損毀）。

根據社交網站「香港突發事故報料區」群組，有網民上載圖片，可見貨車剷上行人路。

運輸署指，因交通意外，龍翔道(往荃灣方向)近畢架山花園的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時在龍翔道(往荃灣方向)的車龍龍尾已到廣播道花園。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如龍悅道。現時上址交通擠塞。





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記者：余思嵐