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【第五波疫情】On仔寫居家抗Omicron日誌　陳健安：花清瘟膠囊唔可以亂食

健康 14:49 2022/02/22

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

本港第五波疫情肆虐，並殺入娛樂圈，當中男子組合C AllStar成員陳健安（On仔）在2月17日於個人社交平台透露自己確診新冠肺炎，當時他並寫下個人出現症狀先後次序，以及如何舒緩病況。

【第五波疫情】On仔確診新冠肺炎　陳健安憶述個人出現症狀先後次序

今日（2月22日），On仔再在個人社交平台以「Omicron日誌」為題，記錄每日病況，寫道：

Day1
喉嚨痕，右頸痛好似瞓矮頸。

Day2
味覺嗅覺無咁敏感，乾咳，夜晚有發冷出汗，朝早到左頸痛，超頭痛頭赤，無胃口。

Day3
瞓覺少少發冷，少少發熱出汗，頭好赤痛，無胃口，臨瞓開始喉嚨痛，嚟得好突然。

Day4
瞓醒喉嚨好痛，頭重，攰，胃口好啲。

Day5
喉嚨仍然好痛，有咳，有黃痰。

Day6
喉嚨痛無減，吞口水痛，食嘢飲水就無痛，無頭痛，無乜攰，無肌肉痛，有痰有咳，啲痰好似喺肺部深處，俾啲力深呼吸先咳到出嚟。胸腔位置有啲緊。

原來喉嚨痛先係大佬🔥

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喉嚨發炎嚴重

到第7日，喉嚨痛情況愈來愈嚴重，幸中醫教他如何舒緩：

Day 7‼️
喉嚨又熱又痛，呑口水超痛，感覺好似成個喉嚨都係飛滋咁，乾咳。照鏡，原來喉嚨有發炎同少少白點，所以咁x痛，即刻遙距睇中醫，教我洗鼻漱口，希望啲菌唔好落氣管。第一個鐘用暖鹽水洗鼻漱口，第二個鐘用暖綠茶漱口，感覺特別清雅🍵，然後重覆，做到瞓覺為止，即刻舒服好多。

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藥不可亂食

當中，On仔表示最特別是含蒜頭：

最特別嘅方法係叫咬碎生蒜頭含喺口15分鐘，殺菌，就搞到我好想食台灣腸仔😂。

另外佢都教咗我買啲中成藥同藥房買到嘅西藥，感冒沖劑、板藍根沖劑、lysozyme，亦有問佢使唔使買連花清瘟膠囊，佢話唔可以亂食，一定要有中醫師診症之後先好食，大家留意喇。

不過他也提醒網民表示：「再強調，我以上所講嘅藥都系睇完醫師先食，只啱我，人食你又食，就有機會令病情惡化。」最後On仔更稱：「知識改變病情。」

On仔還提網友，其實有不少中醫可遙距診症，並接受感謝這段期間鄰居及家人幫忙買物資送暖。

撰文 : TOPick柴犬出動

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