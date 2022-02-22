【新冠肺炎】公司九成同事辦公時間不戴口罩　打工仔怨：每日返工都提心吊膽

▲ 公司九成同事辦公時間不戴口罩，打工仔每日返工提心吊膽。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，近日確診數字屢創新高，面對傳播力強的Omicron變異病毒，有專家提出戴兩個口罩減低病毒感染風險。不過，近日就打公仔在網上發文控訴公司同事在辦公時間不戴口罩，令他每天上班都提心吊膽。

近日有打工仔於「香港討論區」以「成個公司90%人辦公時間都無佩戴口罩」為題發文，指其工作的地點位於早前疫情重災區葵涌邨的馬路對面，公司約有二十多人，但只有兩、三人在辦公時間佩戴口罩，而老闆和其他員工一回到辦公室便會脫下口罩。

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事主曾向老闆反映，建議全部員工上班時間佩戴口罩，惟對方卻回應「每個人都有自由，同埋成日戴口罩唔舒服」。事主透露，自己已注射三劑疫苗，但小朋友仍未到接種疫苗的年齡。

由葵涌邨爆發都依家，我每日返工都提心吊膽。

他在帖文中詢問網民，可以向哪個部門或機構尋求幫助，表示希望公司員工在上班時間佩戴口罩，尊重他人，尊重自己，「定係呢個情況係冇政府機構可以處理到，唯有劈炮？」

他在發帖後兩天再次更新，指有位同事須接受強制檢測，「佢問老細使唔使返工。老細冇答覆。今日強檢嘅同事正常返工中...」。

帖文引起網民熱議，不少人表情同情，甚至建議樓主辭職，「你公司啲人咁自私又無品」、

「命仔緊要，辭職喇」，但亦有人認為現時市道差，貿然辭職並不可取，惟有靠自己加強防疫，「戴口罩、眼罩，回家即換衫沖涼，消毒所有公司帶回家的物品」、「可以同老細商量部分時間WFH，減低中招機會」。

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責任編輯：羅嘉欣