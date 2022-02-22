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【第五波疫情】消防處指有救護車逾4小時到場處理個案　籲初陽症狀輕微者勿召喚

社會 14:47 2022/02/22

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

消防處今日（22日）表示，接獲大量與冠狀病毒病有關的救護召喚，當中大多是快速抗原測試陽性輕症個案，以致只有3成8的救護車能夠在12分鐘內到場處理個案，符合目標召達時間的比例創新低，有救護車未能在目標召達時間12分鐘到場處理個案，需要用上超過4小時的時間才能安排救護車前往處理及抵達現場，情況令人擔憂。

消防處再次呼籲，市民若快速抗原測試結果呈陽性，症狀輕微，應時刻監察健康狀況，不應召喚救護車，個案數目眾多，救護車資源已瀕臨崩潰，必須有效運用資源，確保危急的傷病得到適切的治療。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

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責任編輯：余思嵐

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