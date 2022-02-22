【圍封強檢】沙田恆安邨恆峰樓有初陽患者及污水檢測陽性 2時30起圍封強檢
社會 14:49 2022/02/22
政府今日（22日）表示，下午2時30分起圍封沙田恆安邨恆峰樓，在指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。
政府表示，由於近日出現曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，另外上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。
政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。根據今日發出的強制檢測公告，任何於年2月9日至2月22日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須在2月24日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。
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責任編輯：黃小冰