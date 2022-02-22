  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (週二) 16:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【圍封強檢】沙田恆安邨恆峰樓有初陽患者及污水檢測陽性　2時30起圍封強檢

社會 14:49 2022/02/22

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

政府今日（22日）表示，下午2時30分起圍封沙田恆安邨恆峰樓，在指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。
 
政府表示，由於近日出現曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，另外上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。
 
政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。根據今日發出的強制檢測公告，任何於年2月9日至2月22日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須在2月24日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。
 
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【第五波疫情】再有內地鮮活食品經水路運抵本港　有望成為一條定時定點航線保障物資供應
今日 12:09
【第五波疫情】再有內地鮮活食品經水路運抵本港　有望成為一條定時定點航線保障物資供應
【全民檢測】消息：特首林鄭月娥下午見傳媒　料交代全民檢測安排
今日 13:29
【全民檢測】消息：特首林鄭月娥下午見傳媒　料交代全民檢測安排
【第五波疫情】消防處指有救護車逾4小時到場處理個案　籲初陽症狀輕微者勿召喚
今日 14:47
【第五波疫情】消防處指有救護車逾4小時到場處理個案　籲初陽症狀輕微者勿召喚

你可能感興趣

【第五波疫情】再有內地鮮活食品經水路運抵本港　有望成為一條定時定點航線保障物資供應
今日 12:09
【第五波疫情】再有內地鮮活食品經水路運抵本港　有望成為一條定時定點航線保障物資供應
【全民檢測】消息：特首林鄭月娥下午見傳媒　料交代全民檢測安排
今日 13:29
【全民檢測】消息：特首林鄭月娥下午見傳媒　料交代全民檢測安排
【第五波疫情】消防處指有救護車逾4小時到場處理個案　籲初陽症狀輕微者勿召喚
今日 14:47
【第五波疫情】消防處指有救護車逾4小時到場處理個案　籲初陽症狀輕微者勿召喚
強制檢測 恆安邨 沙田

最高瀏覽

【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治
16:37 2022/02/21
【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治
【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲　奉獻影圈逾半世紀
22:09 2022/02/21
【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲　奉獻影圈逾半世紀
【疫下寒風】露宿者8℃下流連街頭找父母　 好心人買熱湯送口罩網民質疑被騙
17:01 2022/02/21
【疫下寒風】露宿者8℃下流連街頭找父母　 好心人買熱湯送口罩網民質疑被騙