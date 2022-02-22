【食物安全】美國肯塔基州韋伯斯特縣爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ 美國肯塔基州韋伯斯特縣禽肉及禽類產品暫停進口。（資料圖片）

食物安全中心今日（22日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指美國肯塔基州韋伯斯特縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停該地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



中心指，根據政府統計處的資料，去年本港從美國進口約260噸冰鮮禽肉、約17090噸冷藏禽肉及約6億4921萬隻禽蛋。已就事件聯絡美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：余思嵐