【疫下照顧者】72歲長者照顧74歲親姐　嘆追不上疫情措施變化：自己有病都無時間睇

▲ 梁先生指疫情下已經減少了出街。（受訪者提供）

第五波疫情爆發，政府防疫措施一再收緊，亦將「疫苗氣泡」更新至「疫苗通行證」，令資訊不流通的長者感到困擾。梁先生72歲，照顧有認知障礙的74歲親姐多年，疫下防疫措施變化多樣，他經常難以及時掌握，他說疫情下已經減少出街，「自己狀況唔好都唔敢看醫生。」

▲ 梁生照顧親姐已經多年。（受訪者提供）

72歲老人照顧74歲長者 疫情下感無助

72歲的梁先生與74歲的被照顧長者為親姐弟，自小姐弟情深，感情要好。親姐幾年前確診認知障礙症，因其他家人未能分擔照顧工作，從此梁先生便獨力負起照顧者的責任，全天候照顧親姐。性格獨立剛強的梁先生只好硬著頭皮邊學邊照顧，當時對認知障礙症缺乏認識，不理解這個病的特性而經常因親姐的行為問題而怒罵對方，經常發生衝突。

現時親姐認知機能逐漸衰退，梁先生幾乎要寸步不離看牢對方，即使生病，連看醫生都變得奢侈，生怕外出後她會發生意外。他指疫情下已經減少出街，又嘆資訊不流通，常常不能掌握疫情的變化，「有時候出去檢測要排隊幾個鐘，無法帶住佢，但佢一個人喺屋企又好唔放心。」

梁先生慶幸由2021年初接觸到「照顧者易達平台」，開始使用日間暫託服務，可讓姊姊每周有三天的時間於中心接受訓練以延緩退化速度，自己也可騰空時間喘息及處理日常事務。梁先生亦透過中心所舉辦的講座，除了加強了照顧知識，也掌握了更多有用資訊，例如預設醫療指示等。他說，認識到其他照顧者，同路人的經驗和關懷也令他在照顧路上有同行的感覺，少了孤軍作戰的感覺。

▼ 點擊圖片放大

夾心照顧者勞太：好困擾好無助

40多歲的勞太石夾心照顧者，同時照顧9歲又過度活躍症的兒子及71歲又糖尿病及腦血管閉塞的母親。勞太說，兒子的狀況平時，管教起來倍感困難而經常發生衝突，而因疫情遊樂場關閉，又擔心感染，所以勞太不能帶兒子到公園「放電」，兒子整天在家喊悶，學習也不專注。

自停實體課開始，勞太更要長期在家陪伴兒子上網課，否則會不集中、在家周圍走或開電視，而跟不上學習進度。又因太久沒上學不適應，近日兒子對做功課及寫字特別抗拒，會哭著說不要做，令勞太感到非常無奈及擔心。最近上網課如跟不到進度時，兒子就會關掉鏡頭或離開座位大哭，下課後更會在床上蓋被大哭大叫，將家中的書本和玩具亂掉和破壞，更試過用頭撞牆以發洩情緒。兒子情緒反覆，勞太也寸步不敢離開兒子，失眠情況越見嚴重，而她的精神壓力達到頂點。

勞太除了要照顧兒子，平日也要照顧媽媽，包括起居飲食、煮飯及餵藥。因長者較健忘，要勞太每次定時提醒吃藥。飲食上，因媽媽乃長期病患，也要特別注意飲食要清淡。疫情前勞太會陪同媽媽回內地覆診及買藥，現在因疫情難以回內地，媽媽所需的藥物都要想盡辨法透過親友才能買到，也增加了家長的照顧壓力。

勞太本身有做兼職，但是疫情下已經無法兼顧。從早上7點為家人準備一日三餐，還要幫手看兒子的功課，沒有自己喘息的時間，因而感到困擾和無助。

「照顧者易達平台」指，上述例子只是本港照顧者困境的冰山一角，亦是芸芸照顧者的真實寫照。平台希望定期收集數據建立照顧者資料庫，全面評估照顧者需要，繼續推動公、商、民協作在社區、工作間、醫療及社福界攜手共建「照顧者友善」政策，倡議政府制定照顧者政策。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、https://bit.ly/3cNFwr7娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9