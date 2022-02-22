【全民檢測】林鄭月娥：本港化驗能力不夠樣本須送內地　不涉及私隱問題

▲ （梁偉榮攝）

特首林鄭月娥宣布，全民檢測涉及好多人力物力，相關細化方案正日以繼夜進行，由政制及內地事務局局長曾國衞主導，公務員事務局局長聶德權輔助，因為需要以萬計公務員幫忙，林鄭強調，會動員最大力量去打這場仗，屆時一些公共服務或要暫停。

林鄭又指，在採樣和化驗能力方面需要中央支持，直言香港如果沒有足夠的實驗室，就要拿去內地化驗，她表示，此舉不涉及任何私隱問題，因為所有個人資料都在香港，只有編號及樣本瓶會送至內地，需在香港進行配對才知道是哪個人。被問及將檢測樣本送到內地化驗，會否違反本港法例，林鄭月娥表示要再作研究，她說：

「在打仗的環境下，不能因有法例掣肘，而不做應該做的事，這不是打仗的心態。我相信大家看過戰爭片，打仗時無理由再講程序，再要一層一層審批……所以如法例上有任何衝突，我們會循法律處理。」

她又表示，港府在抗疫方面負主體責任，國家提供支持，中央並沒有指示要求進行全民強檢時要封城。又強調沒有計劃實施「禁足令」。爲了確保計劃成功，為繼續物色及興建隔離設施。

被問到為何沒有儘早實行全民強制檢測，林鄭表示，在這麼厲害的疫情下，沒有一個完美的方案，只能因為香港是一個有700多萬人的城市，一定要找一個適合香港的方案，指第五波疫情初期，並沒有足夠的檢測能力、化驗能力及隔離設施進行全民強檢。

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記者：林曉君