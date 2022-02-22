【欺詐罪】廉署起訴理大承辦商前職員　涉55萬元維修採購詐騙

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廉政公署今日（22日）表示，香港理工大學（理大）轄下香港專上學院一名承辦商前僱員，涉嫌隱瞞自己及母親於一間公司的利益，以詐騙香港專上學院向該公司就保養工程發出總值逾55萬元的採購訂單。被告梁家華（46歲）獲准予保釋，以待星期四在九龍城裁判法院答辯。

梁家華是康業服務有限公司前總維修工程師，被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。案件涉嫌於2017年12月至2019年10月期間發生，當時康業是理大轄下香港專上學院的設施管理服務供應商。被告獲康業派駐該學院，擔任其紅磡灣及西九龍校園維修保養工程的主管。



被告獲香港專上學院委託提供採購服務，包括向供應商發出採購訂單和直接支付貨款。被告工作時須遵守康業和香港專上學院的守則，以及申報利益衝突。被告2017年6月成立沐蘭貿易公司（沐蘭）。他母親2018年2月底成為該公司的獨資經營者。案發時被告是沐蘭的銀行戶口的唯一簽署人。



控罪指被告獲委託為香港專上學院進行及處理採購，而涉嫌向康業、香港專上學院及／或理大隱瞞或沒有披露自己及／或其母親，就香港專上學院發出的直接採購訂單及光管採購工作在沐蘭的利益，並意圖詐騙而誘使香港專上學院向沐蘭發出有關訂單，導致被告及／或其母親獲得利益，或香港專上學院及／或理大蒙受不利。



沐蘭涉嫌就香港專上學院所發出的54項直接採購訂單，獲發放貨款逾52萬元，並就上述光管採購工作獲發約3萬元。



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責任編輯：余思嵐