【第五波疫情】內地正組建第三批援港防疫工作隊　人數或達過千　以核酸檢測人員為主

▲ 內地流行病學專家團昨日與本港交流。（政府新聞處相片）

本港疫情嚴峻，協助香港應對的訪港內地流行病學專家團先後抵港考察。報道指，內地有關方面正著手組建第三批援港抗疫醫療防疫工作隊，人數或達到過千人甚至數千人，並以核酸檢測人員為主。

據了解，第二批內地援港抗疫醫療防疫工作隊自上周六抵港後，已與香港特區的專業檢測機構進行溝通，了解檢測流程和採樣模式，並前往不同的檢測點實地瞭解情況。逾百名內地核酸採樣隊員。自昨日上午起，分別在元朗、油尖旺、北區、馬鞍山、土瓜灣5個檢測點正式投入工作，為港人提供核酸檢測服務。

核酸採樣隊負責人、中山大學附屬第一醫院副院長張弩稱，部份原先只能同時啟動約10個檢測單位的檢測點，已即時提升至可啟動15至17個檢測單位，多個檢測機構亦已投入了大量資源，搭建很多檢測儀器。他建議特區政府應積極計劃全民檢測，而醫療隊亦已開始着手有關準備，包括人力資源、物資、儀器的安排等。

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責任編輯：陳葆琳