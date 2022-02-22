【兒童重症】兒科醫生指兒童染疫亡情況不尋常　會成立專責小組調查個案

▲ 關日華（左）提醒，兒童一旦發燒抽搐是「警號」，家長不能猶疑，應立即召喚救護車。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今早（22日）出席一個電台節目表示，對第五波疫情接連出現兒童死亡個案感到「心情沉重」，且與之前四波疫情相比，兒童死亡個案亦屬「不尋常」。他提醒，兒童一旦發燒抽搐是「警號」，家長不能猶疑，應立即召喚救護車。

關日華指，Omicron去年11月在非洲爆發時，已發現5歲以下兒童發病率有上升，包括入院、重症甚至是死亡個案，亦有出現併發症。因此兒科醫生早已不斷呼籲家長帶小朋友接種疫苗，成年人亦要接種。關日華表示，兒童重症原因有幾方面，包括小朋友免疫系統未成熟。另一方面，他們沒有機會接觸到其他品種的冠狀病毒，即跨類型的抗體或抵抗力。而最重要的是，Omicron傳染力極高，感染的基數亦大，故出現大量入院、重症及死亡個案。

關日華提醒，兒童發燒抽搐是「警號」，家長不能猶疑，應立即召喚救護車，讓醫生盡早診治。他解釋，這是一些影響神經中樞，即腦部的病徵，而抽搐已是「比較遲」的病徵，當小朋友神智不清醒，或開始轉趨呆滯，便是相當不正常的現象。

他續指，以往四波疫情中，從未出現兒童死亡個案，且兒童病徵亦較為輕微。但今次出現3宗兒童死亡個案，他作為兒科醫生亦心情沉重，另一方面亦期望能找出原因。他指當局現盡量搜集全部數據，在臨床、病毒、免疫、流行病學等各方面做審查，並成立專責小組調查每一個個案，務求「抽絲剝繭」找出原因。

對於近日兒童死亡個案，關日華指，現階段他相信是病毒引致這個情況，但不能排除是否與染疫兒童自身病史或是因Omicron而引致更嚴重的併發症有關，需要再作調查。

關日華建議，家長可用耳探機每4至6小時為孩子探熱，若小朋友體溫高於38.5度，便可讓他們服用撲熱息痛。家長亦可觀察小朋友的進食量及大小便份量，他強調排小便份量相當重要，小朋友沒有小便，便會缺水，家長可讓孩子多喝水，進食方面可進食流質食物。家長亦可觀察小朋友是否有呼吸問題，如吸氣、心跳是否急促，及其活動能力。家居環境應保持空氣流通，而小朋友作息需要定時，確保他們有足夠時間休息。

關日華又強調，兒童需要外出活動，很多小朋友在疫情期間被困家中、上網課，近視及肥胖問題亦有增加。他建議如小朋友身體健康，應要進行更多戶外活動。

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記者：黃穎津