【第五波疫情】紅十字會指檢測2小時前應避免進食飲水 減低影響檢測準確度
社會 15:13 2022/02/22
第五波疫情肆虐，檢測需求急升，香港紅十字會今（22日）提醒檢測前約2小時內5點建議，避免影響檢測準確度：
- 飲食方面
- 檢測前2小時內應避免進食，以減低採樣期間出現嘔心、嘔吐等情況
- 避免飲水，因飲水或會沖淡咽喉內的病毒濃度
- 個人習慣方面
- 檢測前1至2小時內應避免刷牙或使用漱口水，免破壞病毒
- 避免吸煙、飲酒，甚至嚼香口膠，因當中的化學物或酒精的消毒效果或會影響檢測準確度；
- 如檢測採集鼻腔拭子樣本，檢測前1至2小時內亦應避免洗鼻，以免因病毒濃度減低而影響測試結果準確度
紅十字會亦提醒，即使在前往檢測的過程中，市民亦要謹記時刻保持個人衛生，同其他人盡量保持適當社交距離。
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記者：鄧凱文