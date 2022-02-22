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【宿舍防疫】嶺大宿舍實施二人限聚　已打針宿生2月24日起仍須三日一檢

社會 15:25 2022/02/22

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嶺南大學宿舍收緊防疫措施，包括在宿舍房間及公共空間實施二人限聚。（資料圖片）

第5波疫情下多間大學收緊宿舍防疫，嶺南大學宿舍昨日（21日）起實施更嚴厲的防疫措施，包括在宿舍房間及公共空間實施二人限聚，以及禁止在公共空間用餐等，首次違反即可被停宿兩周，第3次違反將被終止住宿，並要求宿生在周四（24日）起進入宿舍須至少打1針，同時須每3日一檢，4月21日起所有宿生須打兩針，但毋須定期檢測，校方亦會跟隨政府規定，要求符合接種條件的宿生於6月底接種加強劑。

據嶺大學生會引述嶺大學生事務處宿舍組昨日向全體宿生發信，公布更新宿舍防疫措施安排，10座宿舍即日起實施更嚴厲防疫規則，直至另行通知，如宿生違反有關規則，將面臨紀律行動及法定罰款，包括要求所有宿生必須在公共範圍佩戴口罩，口罩應自行準備，違者首次會被警告，第2及第3次違反分別會被停宿一周及兩周。

同時於公共空間及房間內禁止二人以上聚集，三人房內只准同住宿生留在房間，並禁止宿生在公共空間內用餐，以及禁止到訪其他宿舍，違反上述3項規定 ，首次及第2次分別會被停宿兩周及四周，第3次違反更會被終止住宿。

接種要求方面，宿生於2月24日起進入宿舍需至少接種第1劑疫苗，並須每3日進行病毒測試；4月21日開始，所有宿生必須完成接種兩劑疫苗，同時每3日進行病毒測試的規定將不再有效；政府亦規定6月底年滿18歲人士接種第2劑疫苗後滿9個月後，須接種加強劑，宿舍組要求宿生亦須遵守此規定，暑期住宿宿生亦須遵守；基於醫療理由獲豁免宿生，須持有經醫生發出的豁免證明書，並須每3日一檢。

此外，學生事務處容許宿生提早退宿，宿費將於退宿後按比例退回，惟將失去暑期住宿申請資格。

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責任編輯：馮琪雅

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