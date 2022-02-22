【娛圈喜事】秦沛娶新抱做老爺　姜文杰向太太承諾：會擔起一家之主責任

▲ 姜文杰於「全2時刻」這特別日子公佈婚訊。

今日（２月22日）為「全2時刻」的特別日子，秦沛大仔姜文杰於個人IG公布婚訊！

姜文杰於IG分享多張婚照，宣布跟拍拖9年的模特兒女友李泳淇共諧連理，姜文杰撰文感激太太，於事業低潮時對他的扶持，更承諾會做一個好老公，當中他說道：「從今以後，我會擔起一家之主既責任，每日努力為姜太太帶來簡單而美滿既幸福快樂人生。」

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▲ 姜文杰於IG分享多張婚照。（取自instagram）

姜文杰宣布婚訊

於今日下午2時22分，姜文杰於IG寫道：「我們 ... 結婚了。相戀時，您22歲，我32歲.. 命運安排我地拍攝相識，所以當晚既珍貴時光永遠記錄喺一條片入面..」

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姜文杰續說自己並非一個細心的男友，二人自拍拖以來，太太於物質上沒有所求，是一個肯「捱麥記」的女生。

他寫道：「同您一齊咁多年，大部份生日飯同情人節晚餐都安在家中煮飯食，有幾次仲浪漫到嘆麥記或譚仔外賣，你都冇半點怨言。講到禮物，更係少之又少。情人節我地習慣唔買玫瑰，反而年年買棵植物返屋企。情信，也從來冇寫過俾你。」

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感謝太太扶持

姜文杰發表愛的宣言，特別提到感激太太的支持，寫道：「無論我揀邊條路，您都總會支持我.. 有咩諗唔通，您會陪我分析同傾訴.. 我有錯，您亦從來唔會怪責我.. 反而陪我一齊面對同正視生活上遇到既種種難題.. 喺一啲最難捱過（嘅）夜晚，你會扶持我，俾我感覺到你會一直陪我身邊支持我。作為我女友，呢幾年黎，辛苦了。」

對於婚姻，姜文杰有自己的解讚，他說：「我相信，一段美好既婚姻，最幸福既莫過於日日都同自己Best Friend一齊面對人生各種喜怒哀樂。我好幸福，因為我既（嘅）Best Friend就係您。」

▲ 姜文杰跟爸爸秦沛和妹妹感情要好。（取自instagram）

承諾愛護妻子

另外，姜文杰更感謝女方家人的包容和接納，他承諾會好好對待老婆，好好照顧和守護對方。

姜文杰也不忘感謝家人的支持和照料，他說：「多謝 爸爸、媽媽、妹妹、Peanut、Jelly、仲有我家族每一位成員既愛。請放心，呢個女人將永遠愛護同埋照顧我。多謝父母多年來為我帶來無比既（嘅）溫暖，無窮無盡既（嘅）付出同埋愛護，你地為我送上既每一點支持同埋鼓勵成就今日既（嘅）我，令我每日都係世上最幸福既（嘅）仔。Love You。」

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最後，姜文杰寫道：「從今以後，我會擔起一家之主既（嘅）責任，每日努力為姜太太帶來簡單而美滿既幸福快樂人生。多謝老婆照顧我無微不至。你煮既飯係世上最好味既，煲既湯亦係最溫暖既（嘅）。老婆，多謝你，我愛你 」