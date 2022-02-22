【新冠肺炎】網傳影片指責醫護未使用空餘病床　醫管局：強烈譴責污衊醫護言論

▲ 醫管局今日作嚴正聲明，強烈譴責任何惡意挑撥社會不滿及污衊醫護人員的言論和行為。（曾耀輝攝）

新冠疫情嚴峻，公立醫院人手短缺，不少懷疑染疫市民都須於寒風中等候。惟近日網上流傳一段影片，影片中有匿名人士自稱為消息人士，指責公立醫院中有醫護故意不使用空餘病床以推高民怨。醫管局今日（22日）作嚴正聲明，強烈譴責任何惡意挑撥社會不滿及污衊醫護人員的言論和行為。

醫管局發言人表示，近日疫情嚴峻，求診病人急增，醫護人員已盡全力救治病人。公立醫院的病床使用率已非常高企，隔離病床的使用率亦超過9成。

發言人指，醫管局一直增設隔離病床以應付需求，包括增設北大嶼山醫院香港感染控制中心、亞洲國際博覽館社區治療設施、竹篙灣及其他室內場地的社區隔離設施等。醫管局現正與政府合作，增設社區隔離設施，以接收更多病人。醫管局已調動不少人手往前線抗疫，包括兒科、骨科、外科等臨床部門的醫護人員一同參與治療確診病人，部份其他臨床部門的病床亦已臨時轉作相關抗疫用途。

醫管局強調，有關影片描述的內容及作出的評論並非事實，呼籲市民切勿受誤導及挑撥。當局呼籲市民停止轉發失實內容的影片，並已向有關影片串流平台作出舉報。發言人重申，現時疫情嚴峻，所有醫護人員都本著救人的天職盡心盡力救治病人，社會各界現時應同心抗疫，讓醫護人員專心治療病人。

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記者：黃穎津