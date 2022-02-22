【恐怖垃圾屋】上水村屋堆萬個鋁罐山淪垃圾屋　揭獨居婦悲慘身世拾荒為生

▲ 上水一名50多歲獨居婦人習慣拾荒為生，背後隱藏一段悲慘經歷。

「垃圾屋」出現，往往隱藏著傷心過去。TVB資訊節目《東張西望》最近報道，在上水唐公嶺一個800多呎村屋連空地堆滿近萬個鋁罐，夾雜垃圾膠袋，衛生環境相當惡劣。屋主阿雲是一名50多歲獨居婦人，有拾荒為生的習慣，經節目組追訪才得知她的背後有一段悲慘經歷。

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《東張西望》主持人利穎怡日前連同攝製隊，來到位於上水唐公嶺一個村屋，發現800多呎村屋連空地位置都堆滿鋁罐，寸步難行，而屋內一間房也堆滿了雨傘木棍，衛生環境惡劣。

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屋主阿雲受訪表示，鋁罐是在街市執回來，她一日會執10多隻，以一毫子一隻賣出。利穎怡跟隨阿雲入屋，發現整個廳已變成垃圾崗，地上堆滿用過紙巾。屋內放滿許多執回來的傢俬、骯髒的衣服，籃子更有疑似老鼠糞便。

50多歲的阿雲是獨居人士，身邊有兩隻狗「咖啡」及「肥嘟嘟」陪伴。由於阿雲經常早出晚歸，流連在外，附近有村民更會幫手餵狗，並曾嘗試勸阿雲不要拾荒，但不得要領。

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利穎怡跟隨阿雲到上水舊區流連，得知阿雲和一間餐廳的老闆娘林太很投契。林太會為阿雲預留鋁罐，但就不知道阿雲原來一直儲在家中。提到阿雲的身世時，林太亦感到心酸。

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影片中，利穎怡嘗試向阿雲詢問，是否可以幫她清理屋內雜物，惟阿雲卻沮喪表示：「清又清唔到、走又走唔到。」據村民表示，阿雲本身長期受情緒病困擾，情緒比較不穩。而她與家人關係比較疏離，雖然有一名姐姐，但已定居外國，只有過年會來探望阿雲。

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責任編輯：羅嘉欣