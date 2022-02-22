【長者注意】港鐵提醒60至64歲為「樂悠咭」增值　2月27日起乘港鐵每程2元

▲ 港鐵提醒60至64歲為「樂悠咭」增值，2月27日起乘港鐵每程2元（資料圖片）

政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（「二元優惠計劃」) 將於2月27日起涵蓋60至64歲人士。港鐵公司提醒有關乘客須使用有效的「樂悠咭」，才可由當日頭班車起享用每程2元的車費優惠乘搭港鐵本地服務，包括重鐵、輕鐵、港鐵巴士（新界西北）及港鐵接駁巴士， 而他們於2月27日前應先為「樂悠咭」增值，以確保咭內餘額為正數，在計劃生效後便可輕鬆享用車費優惠。

港鐵在計劃生效當日，會設有額外職員協助有需要的乘客。有關計劃詳情，請參閱 http://www.lwb.gov.hk/tc/highlights/fare_concession/。

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記者：鄧凱文