【愛滋病】衞生署2021年接共447宗愛滋病新增個案　較前年減少

▲ 去年增447宗愛滋病病毒感染較前年減少。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，去年接獲共447宗感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）的新增個案，而2020年則有505宗。新增個案涉及367名男性及80名女性。當中239人透過同性或雙性性接觸受感染，122人經異性性接觸受感染以及3人透過注射毒品感染，而餘下83宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

當局指，雖然近年愛滋病病毒感染呈報個案數字較2015年最高峰時有所回落，但高風險群組如年輕男男性接觸者的感染情況值得我們繼續關注。此外，有一部分數量的新個案透過異性性接觸受感染。

中心又稱，第4季接獲共110宗感染愛滋病病毒新增個案，其中，47人透過同性或雙性性接觸受感染，32人透過異性性接觸受感染，而餘下31宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。此外，季內共有23宗愛滋病新增個案，其中12宗透過同性或雙性性接觸受感染，而11宗透過異性性接觸受感染。該季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，即一種肺部感染。

自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2320宗。

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責任編輯：余思嵐