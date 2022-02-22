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立法會抗疫優先　預算案每人最多提十問

政治 15:47 2022/02/22

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梁君彥提出數項特別安排，配合政府集中應對疫情。（經濟日報資料圖片）

第五波疫情仍然嚴峻，甚至殺入政界。立法會主席梁君彥就去信全體議員，提出數項在疫情下的特別安排，希望能夠配合港府應對疫情。

特首林鄭月娥早前去信梁君彥，指出政府各部門正總動員，合力抗疫，難以同時應付，立法會財務委員會就財政預算案的大量提問。梁君彥表示，徵詢財委會主席陳健波及各板塊意員後，同意採取特別安排，每名議員最多只能提出10條問題，並集中就參與事務委員會的範疇提問。

現時立法會一共有90名議員，意味最多只有900條問題，需要部門回應。翻查資料，去年在民主派總辭下的議會，42名議員都提交了逾3,200條問題，平均每名議員提交77條提問。

另外，梁君彥又稱，在疫情未穩定前，只會處理有立法效力事項，而事務委員會就只應處理急切，或與疫情相關事項，而立法會將會以「全遙距方式」舉行會議，即秘書處工作人員留家支援。他又呼籲，所有議員及職員，盡量在家工作，無必要就不應返回立法會。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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撰文 : 傅流螢

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