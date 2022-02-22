  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (週二) 19:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【隔離設施】約3萬名患者等入院或隔離　5幅土地建社區隔離設施包括河套區

社會 18:32 2022/02/22

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

行政長官林鄭月娥表示，確診人士不適宜留家，要盡早隔離，防止感染家人或垂直傳播，但隔離設施嚴重不足，約3萬確診人士正等待入院。

她強調，隔離是防疫政策目標，會全力在中央支持下建設隔離設施接收輕症人士。現時竹篙灣及隔離酒店提供約5,000隔離單位，預料在本周內，5,000個單位會增至12,000個，主要來自竹篙灣隔離設施、鯉魚門公園及度假村、未入伙的3座公共屋邨和社區隔離酒店。而在3月，將再增加16,000個單位，主要來自社區隔離酒店及郵輪碼頭改裝。

林鄭月娥續指，在中央支持下，已在空置土地重新開建隔離設施，包括竹篙灣第二期、郵輪碼頭鄰近土地，數月內將會分階段提供每塊地10,000單位。

她指出，發展局局長黃偉綸現已敲定5幅土地建設社區隔離設施，最少提供20,000萬單位，其中最大一幅土地為落馬洲河套區東面地皮，近深圳地區。另外4塊土地有部分為私人發展商無償借出，亦有政府土地。而公務員確診須入住隔離設施。

 

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童受感染可致。肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【疫下照顧者】72歲長者照顧74歲親姐　嘆追不上疫情措施變化：自己有病都無時間睇
今日 14:57
【疫下照顧者】72歲長者照顧74歲親姐　嘆追不上疫情措施變化：自己有病都無時間睇
【兒童重症】兒科醫生指兒童染疫亡情況不尋常　會成立專責小組調查個案
今日 15:08
【兒童重症】兒科醫生指兒童染疫亡情況不尋常　會成立專責小組調查個案
【第五波疫情】紅十字會指檢測2小時前應避免進食飲水　減低影響檢測準確度
今日 15:13
【第五波疫情】紅十字會指檢測2小時前應避免進食飲水　減低影響檢測準確度
【男童昏迷】長沙灣凱德苑兩歲男童發燒昏迷　送明愛醫院救治
今日 15:28
【男童昏迷】長沙灣凱德苑兩歲男童發燒昏迷　送明愛醫院救治
【新冠肺炎】網傳影片指責醫護未使用空餘病床　醫管局：強烈譴責污衊醫護言論
今日 15:29
【新冠肺炎】網傳影片指責醫護未使用空餘病床　醫管局：強烈譴責污衊醫護言論

你可能感興趣

【疫下照顧者】72歲長者照顧74歲親姐　嘆追不上疫情措施變化：自己有病都無時間睇
今日 14:57
【疫下照顧者】72歲長者照顧74歲親姐　嘆追不上疫情措施變化：自己有病都無時間睇
【兒童重症】兒科醫生指兒童染疫亡情況不尋常　會成立專責小組調查個案
今日 15:08
【兒童重症】兒科醫生指兒童染疫亡情況不尋常　會成立專責小組調查個案
【第五波疫情】紅十字會指檢測2小時前應避免進食飲水　減低影響檢測準確度
今日 15:13
【第五波疫情】紅十字會指檢測2小時前應避免進食飲水　減低影響檢測準確度
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 強制檢測 劉家獻

最高瀏覽

【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治
16:37 2022/02/21
【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治
【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲　奉獻影圈逾半世紀
22:09 2022/02/21
【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲　奉獻影圈逾半世紀
【疫下寒風】露宿者8℃下流連街頭找父母　 好心人買熱湯送口罩網民質疑被騙
17:01 2022/02/21
【疫下寒風】露宿者8℃下流連街頭找父母　 好心人買熱湯送口罩網民質疑被騙