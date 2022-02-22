【隔離設施】約3萬名患者等入院或隔離　5幅土地建社區隔離設施包括河套區

行政長官林鄭月娥表示，確診人士不適宜留家，要盡早隔離，防止感染家人或垂直傳播，但隔離設施嚴重不足，約3萬確診人士正等待入院。

她強調，隔離是防疫政策目標，會全力在中央支持下建設隔離設施接收輕症人士。現時竹篙灣及隔離酒店提供約5,000隔離單位，預料在本周內，5,000個單位會增至12,000個，主要來自竹篙灣隔離設施、鯉魚門公園及度假村、未入伙的3座公共屋邨和社區隔離酒店。而在3月，將再增加16,000個單位，主要來自社區隔離酒店及郵輪碼頭改裝。

林鄭月娥續指，在中央支持下，已在空置土地重新開建隔離設施，包括竹篙灣第二期、郵輪碼頭鄰近土地，數月內將會分階段提供每塊地10,000單位。

她指出，發展局局長黃偉綸現已敲定5幅土地建設社區隔離設施，最少提供20,000萬單位，其中最大一幅土地為落馬洲河套區東面地皮，近深圳地區。另外4塊土地有部分為私人發展商無償借出，亦有政府土地。而公務員確診須入住隔離設施。

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記者：黃穎津