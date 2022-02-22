【第五波疫情】本港新增6211宗確診個案　逾9300宗初步確診【不斷更新】

▲ 本港今日（22日）新增6211宗確診個案。

本港第五波新冠疫情嚴峻，連續數天確診個案達數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。衞生防護中心公布，本港今日（22日）新增6211宗確診個案。

【16:50】

私家醫院合作方面，劉家獻表示聖保祿醫院會在未來一至兩天接收非新冠病人，認為20張病床也是很重要，指正與其他私家醫院作進一步商討，如有新的進展及結果會再與市民公布。

【16:47】

劉家獻指出現時有873名醫護確診，本星期起所有前線醫護在上班前需做快速測試。他說，員工受到感染一定會影響人手，當局已加開不同的隔離設施，已派不同醫護前往協助，指照顧病人是醫護的天職，但他們也很辛苦，如覺得醫護做得不夠理想，希望市民可以體諒。

【16:42】

聖保祿醫院同意撥出20張病床，接收港島東聯網非新冠病人。詳情即看：【下一頁】

【16:40】

另外，醫管局公布，再有50名病人入院或檢測時發現初步陽性，有約30同房病人為密切接觸者，另有逾800名醫護染疫。

【16:35】

醫院管理局公布，現時仍有3977名患者留醫，其中19人情況危殆、30人情況嚴重。昨日再有32名病人離世，涉及17男15女，大部分為長者，有27人超過60歲，大部分無打針，且有長期病患。有7名病人在2月20日離世，因數據滿後，至今日才公布。詳情即看：【下一頁】

【16:30】

衞生防護中心公布，本港今日（22日）新增6211宗確診個案，呈報個案達逾8千宗。6211宗個案中，只有3宗是輸入個案，其他為本地個案。2月1日的呈報個案是126宗，至昨日已上升64倍至8013宗，以幾何式上升了六次，即每三日就幾何級上升一次。張竹君表示，不是隱滿初步確診個案，指昨晚的初確數字為9369宗，前日是8137宗，大前日是7564宗。

另外，直至昨日有逾300間院舍有員工或院友檢測呈陽性，其中包括230名員工及逾800名院友。

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責任編輯：TOPick港聞組