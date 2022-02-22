【第五波疫情】過去一天再有32名確診病人離世　大部分為年長人士及未接種疫苗

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港第五波新冠疫情嚴峻，連續數天確診個案達數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。本港今日（22日）新增 6,211宗確診個案，其中3宗為輸入個案，其餘為本地個案，昨日收到8,013宗呈報個案。

醫管局表示，現時共有3,977名染疫病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；約1,900名病人在社區隔離設施隔離。當中19人情況危殆，年齡介乎56歲至95歲，分別為16男3女；30名病人情況嚴重，年齡介乎41歲至103歲，分別為15男15女。

劉家獻表示，過去24小時再多32名病人離世，分別為17男15女，年齡介乎45歲至103歲，大部分為年長人士，有超過27人為60歲的長者，大部分死者都有長期病患，以及未有打針。45歲死者是一名院舍病人，有長期病患，入院時情況已經很差。

另外，劉家獻指早前因為有確診個案幾何級上升，一些數據整理不及，出現滯後情況，他補充有7名病人在2月20日離世，分別為5男2女。第五波疫情至今，有145名病人在公立醫院離世，除早前的3宗兒童死亡個案外，其餘大部分為長者，疫情至今共有350名新冠病人在公立醫院離世。

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記者：李榮忠