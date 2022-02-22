【醫護染疫】約50名病人入院篩查時初確　至今共有873名醫管局員工染疫

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港第五波新冠疫情嚴峻，連續數天確診個案達數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。本港今日（22日）新增 6,211宗確診個案，其中3宗為輸入個案，其餘為本地個案，昨日收到8,013宗呈報個案。

劉家獻表示，公立醫院隔離病床使用率已達92%，為隔離病床使用率的上限，另外，約50名病人入院篩查時初確，約30名同房病人被列為密切接觸者。至今共有873名醫管局員工染疫。

劉家獻表示，過去24小時再多32名病人離世，分別為17男15女，年齡介乎45歲至103歲，大部分為年長人士，有超過27人為60歲的長者，大部分死者都有長期病患，以及未有打針（詳情即看：【下一頁】）。

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記者：李榮忠