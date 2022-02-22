【齊心抗疫】長者小童醫院外瑟縮帳篷內捱冷　鄭丹瑞心痛︰我們盡力貢獻微薄力量

▲ 在疫症肆虐之下，大家盡力貢獻自己一份微薄的力量。

上周，新聞報道說有很多帶病長者、小童在醫院外圍露天的地方，瑟縮在帳篷裏，忍受着淒風苦雨、天寒地凍。

我們看着畫面，只能夠肉赤、心痛、乾着急，卻無能為力。「咁邊個先至有能為力呢？」好事之徒問，換來一眾損友在吹水群組的一片死寂，答不上嘴。

好事之徒氣憤地說：「我哋見到一班醫護人員盡心盡力、仆心仆命；我哋見到香港市民都好盡力去配合，但係點解仲要出現呢一種好似身在第三世界嘅畫面？唔係一日半日，係連續幾日，而且係香港入冬以來最凍嘅呢幾日，簡直就係兜口兜面咁摑咗我哋一直以來相當自豪嘅醫療系統一巴掌！」

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見沒有人有反應，好事之徒繼續自說自話：「而呢個只不過係個開始啫！」一眾損友繼續沉默，可能也不知道應該給予怎樣的反應？是激動？是嬲怒？是失望？而我，就一直在苦思好事之徒提出的那個問題：「咁邊個先至有能為力呢？」只是苦思良久，也找不出一個答案。

「喺呢個世紀疫症肆虐之下，我哋就知道自己有幾咁渺小，亦都知道自己有幾咁傲慢。」損友甲終於發言。「我唔同意！」損友乙挑戰損友甲：「依家明明就係有好多人仲唔知道自己有幾渺小，亦都唔識得用謙卑嘅心去迎戰呢一場世紀疫症。」如果找不到「有能為力」的人，那我們就貢獻自己一份微薄的力量，即使無能為力，也該盡力。

全文刊於《經濟日報》，原題為「無能為力」

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